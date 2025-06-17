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«Ударить Путина по самому больному месту»

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  • 17.06.2025, 12:57
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«Ударить Путина по самому больному месту»

Великобритания анонсировала новые санкции против России.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует объявить о новых санкциях против России для давления на российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Sky news со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.

Премьер-министр «начнет постоянные действия, чтобы ударить Путина по самому больному месту и дать понять, что мы будем продолжать усиливать давление, пока Россия не будет готова взять на себя обязательства по полному и безусловному прекращению огня и не покажет, что они серьезно настроены работать над справедливым и устойчивым миром».

Стармер выступит с речью, в которой он будет утверждать, что «Россия не держит всех карт в руках», и призывать союзников «воспользоваться этим моментом, чтобы усилить экономическое давление и показать президенту Путину, что в его интересах — и интересах России — продемонстрировать, что он серьезно относится к миру».

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против страны-агрессора России. Он в частности предусматривает запрет на транзакции для Северного потока-1 и Северного потока-2. Это означает, что ни один оператор ЕС не сможет прямо или косвенно участвовать в любых транзакциях по трубопроводам Северный поток.

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