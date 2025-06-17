NYT: Иран спрятал главную ядерную базу в горе 17.06.2025, 13:13

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Только США могут ее уничтожить.

Самый укрепленный ядерный объект Ирана, Фордо, был построен глубоко в горе, чтобы защитить его от нападения. Только американские военные имеют бомбу, способную уничтожить его, пишет The New York Times.

Крепость ядерной программы Ирана

Фордо - чрезвычайно укрепленный подземный ядерный объект Ирана, построенный внутри горы для защиты от воздушных атак. Он играет ключевую роль в обогащении урана, который, по данным МАГАТЭ, в 2023 году достиг уровня 83,7% - почти порога ядерного оружия.

Только США имеют авиационную бомбу, способную поразить Фордо - 13 000-килограммовую GBU-57 (MOP). Ее может нести только стратегический бомбардировщик-невидимка B-2. Израиль не имеет подобного вооружения и не получил разрешения от США на его закупку.

«Мы не поставляли эти бомбы Израилю, потому что не хотели, чтобы они их использовали», - сказал генерал Джозеф Вотел, бывший глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Израильский подход: удары вокруг Фордо

Военные чиновники считают, что Израиль может повредить поддерживающие объекты вокруг Фордо - электростанции, инфраструктуру, входы в объект. Также обсуждается возможность использования спецназа для закладки взрывчатки внутри.

«Физика проблемы остается неизменной», - подчеркнул генерал Кеннет Маккензи, - «Это очень сложная цель».

В прошлом Израиль успешно атаковал объекты в Сирии, используя авиацию и спецоперации. Один из рассматриваемых планов по Фордо предусматривает вертолетную высадку спецназа с подрывом объекта изнутри. Но в Иране такая миссия значительно рискованнее.

«Не все сводится к взлету и бомбардировке», - сказал посол Израиля в США Ехиэль Лейтер.

США между сдерживанием и риском

Пока президент Трамп не одобрил изменение политики в отношении передачи «бомб-пробойников» Израилю. В Вашингтоне обеспокоены, что совместный удар по Фордо может вызвать международный кризис, радиационное загрязнение и ответные удары по американским базам.

«Участие США в ударе по Ирану будет расценено как агрессия против суверенного государства», - предупреждает генерал Вотел.

Между тем США перемещают танкеры-заправщики и самолеты в регион на фоне обострения. Израиль имеет воздушное доминирование над частью иранского пространства, что открывает ограниченные возможности для удара по Фордо, но без гарантии успеха.

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