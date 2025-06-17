В Беларуси готовится жесткое регулирование рынка электронных сигарет

В Беларуси готовится жесткое регулирование рынка электронных сигарет6
- 17.06.2025, 13:20
Нелегальный рынок сегодня составляет 77%.
В Беларуси до 77% вейпов (электронных сигарет) продается нелегально. Это следует из нового законопроекта, предусматривающего жесткое регулирование рынка «электронных систем доставки никотина», сообщает «Еврорадио».
Информация о подготовке закона «О табачном сырье, табачных, нетабачных никотиносодержащих изделиях, электронных системах курения и жидкостях для них, системах для потребления табака» появилась на правовом интернет-форуме.
В новом законе предусматривается запрет самозамеса жидкостей без лицензии. Производством таких жидкостей смогут заниматься только юридические лица, а ИП — только продавать.
Продажа через интернет, доставка курьером и торговля без документов также попадут под запрет. За нарушения грозит конфискация товара и большие штрафы (до 12 тысяч рублей).