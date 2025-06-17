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В Беларуси готовится жесткое регулирование рынка электронных сигарет

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  • 17.06.2025, 13:20
В Беларуси готовится жесткое регулирование рынка электронных сигарет

Нелегальный рынок сегодня составляет 77%.

В Беларуси до 77% вейпов (электронных сигарет) продается нелегально. Это следует из нового законопроекта, предусматривающего жесткое регулирование рынка «электронных систем доставки никотина», сообщает «Еврорадио».

Информация о подготовке закона «О табачном сырье, табачных, нетабачных никотиносодержащих изделиях, электронных системах курения и жидкостях для них, системах для потребления табака» появилась на правовом интернет-форуме.

В новом законе предусматривается запрет самозамеса жидкостей без лицензии. Производством таких жидкостей смогут заниматься только юридические лица, а ИП — только продавать.

Продажа через интернет, доставка курьером и торговля без документов также попадут под запрет. За нарушения грозит конфискация товара и большие штрафы (до 12 тысяч рублей).

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