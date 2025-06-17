закрыть
17 июня 2025, вторник, 13:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российская баллистика вошла настолько глубоко в дом в Киеве, что провалила бетонные перекрытия в подвал

3
  • 17.06.2025, 13:31
  • 1,682
Российская баллистика вошла настолько глубоко в дом в Киеве, что провалила бетонные перекрытия в подвал

Последствия показали на видео.

Российская баллистическая ракета провалила бетонные перекрытия в подвал дома в Киеве.

Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

«Баллистическая ракета, которая полностью уничтожила один из подъездов столичной многоэтажки, зашла настолько глубоко, что провалила бетонные перекрытия в подвал», - говорится в сообщении.

Сейчас все службы работают в усиленном режиме, чтобы максимально быстро разобрать завалы.

Удар РФ по Киеву

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов.

В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генеральная битва
Генеральная битва Зеэв Ханин
Свободное слово — это мощное оружие
Свободное слово — это мощное оружие Наталья Радина
За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук