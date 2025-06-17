Российская баллистика вошла настолько глубоко в дом в Киеве, что провалила бетонные перекрытия в подвал

Российская баллистика вошла настолько глубоко в дом в Киеве, что провалила бетонные перекрытия в подвал3
- 17.06.2025, 13:31
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Последствия показали на видео.
Российская баллистическая ракета провалила бетонные перекрытия в подвал дома в Киеве.
Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
«Баллистическая ракета, которая полностью уничтожила один из подъездов столичной многоэтажки, зашла настолько глубоко, что провалила бетонные перекрытия в подвал», - говорится в сообщении.
Сейчас все службы работают в усиленном режиме, чтобы максимально быстро разобрать завалы.
Удар РФ по Киеву
В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов.
В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.