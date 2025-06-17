Пискнул — и в раковину 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

17.06.2025, 13:36

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В России исчез Медведев.

Мы вспомнили о Медведеве в связи с ирано-израильским конфликтом. Куда исчез этот «пронзительный мужик»? Как-то высказался?

Оказывается, в пятницу 13-го пискнул несколькими предложениями у себя в надутом троллями миллионном канале: «Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!»

С тех пор новыми ценными сообщениями Медведев мир не порадовал.

О чем он, вообще? Какой «ядерный конфликт»? К тому же кому в голову придёт «упрекать» Медведева хоть в чём-то? Бесполезно высказывать претензии к опорожнённой бутылке виски или беспомощно упавшему на бок стакану, который пользовали всю ночь, наполняя его янтарной градусной жидкостью.

В общем, Медведев, словно устрица, сбрызнутая соком лимона – пискнул раз и накрылся створкой. Отстаньте. Забудьте. Не мешайте. Спать хочу.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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