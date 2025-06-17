«Погоду призывают?»4
- 17.06.2025, 13:40
- 1,776
Танцы аборигенов на турслете «Белоруснефти» удивили белорусов.
Компания «Белоруснефть» опубликовала в TikTok ролик со своего турслета на Гомельщине, где танцевали нефтяники в костюмах каких-то аборигенов. Комментаторов удивила такая активность, пишет «Телеграф».
В 9-секундном ролике, опубликованном «Белоруснефтью», заметно, как полуголые мужчины в рваных юбках и женщины в них же, но еще и с накидкой сверху, а также с разрисованными, как у жителей племен, лицами танцуют вокруг человека, вероятно, исполняющего роль вождя. Его держат на носилках.
@belorusneftofficial Турслет "Белоруснефти" #беларускiтыкток #беларускiцiкток #белоруснефть #belorusneft #гомель #речица #работасветлогорск #работаречица #работавбелоруснефти #нефть #газ #работа #новости #новостисегодня #новостигомель #новостибеларусь #светлогорск #новостиречица #работасветлогорск #технологии #открытие #черноезолото #бурение #буроваяустановка #цифровизация #бизнес #работавбеларуси #беларусь #республикабеларусь #тикток #втоп #хочуврек #рекомендации #тренд #трендытиктока #топ #рек #тренды #популярное #врек #tiktok #спорт #челлендж #тренд #втренде #хочувтоп #хит #like #явтренде #вместе #актуально #сейчас ♬ оригинальный звук - Belorusneft_official
«Повышают октановое число в бензине», — пошутил один комментатор.
«Кривичи? Радимичи?» — спросил другой, имея в виду племена, населявшие современные белорусские земли в 8-12 столетиях. «Вот такие корпоративы — круто», — похвалила еще одна пользовательница TikTok.
Кто-то же продолжил юморить: «Как видят жизнь в райцентре минчане». «Хорошую погоду призывают?» — поинтересовался юзер.
«Белорусы, вы чего?!.. Это прикол такой?» — спросил другой.