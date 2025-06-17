Фото: пресс-служба "Белоруснефти"

Танцы аборигенов на турслете «Белоруснефти» удивили белорусов.

Компания «Белоруснефть» опубликовала в TikTok ролик со своего турслета на Гомельщине, где танцевали нефтяники в костюмах каких-то аборигенов. Комментаторов удивила такая активность, пишет «Телеграф».

В 9-секундном ролике, опубликованном «Белоруснефтью», заметно, как полуголые мужчины в рваных юбках и женщины в них же, но еще и с накидкой сверху, а также с разрисованными, как у жителей племен, лицами танцуют вокруг человека, вероятно, исполняющего роль вождя. Его держат на носилках.

«Повышают октановое число в бензине», — пошутил один комментатор.

«Кривичи? Радимичи?» — спросил другой, имея в виду племена, населявшие современные белорусские земли в 8-12 столетиях. «Вот такие корпоративы — круто», — похвалила еще одна пользовательница TikTok.

Кто-то же продолжил юморить: «Как видят жизнь в райцентре минчане». «Хорошую погоду призывают?» — поинтересовался юзер.

«Белорусы, вы чего?!.. Это прикол такой?» — спросил другой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com