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«Погоду призывают?»

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  • 17.06.2025, 13:40
  • 1,776
«Погоду призывают?»
Фото: пресс-служба "Белоруснефти"

Танцы аборигенов на турслете «Белоруснефти» удивили белорусов.

Компания «Белоруснефть» опубликовала в TikTok ролик со своего турслета на Гомельщине, где танцевали нефтяники в костюмах каких-то аборигенов. Комментаторов удивила такая активность, пишет «Телеграф».

В 9-секундном ролике, опубликованном «Белоруснефтью», заметно, как полуголые мужчины в рваных юбках и женщины в них же, но еще и с накидкой сверху, а также с разрисованными, как у жителей племен, лицами танцуют вокруг человека, вероятно, исполняющего роль вождя. Его держат на носилках.

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«Повышают октановое число в бензине», — пошутил один комментатор.

«Кривичи? Радимичи?» — спросил другой, имея в виду племена, населявшие современные белорусские земли в 8-12 столетиях. «Вот такие корпоративы — круто», — похвалила еще одна пользовательница TikTok.

Кто-то же продолжил юморить: «Как видят жизнь в райцентре минчане». «Хорошую погоду призывают?» — поинтересовался юзер.

«Белорусы, вы чего?!.. Это прикол такой?» — спросил другой.

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