Глава МАГАТЭ: Центрифуги для обогащения урана на главном ядерном заводе Ирана полностью уничтожены 17.06.2025, 13:48

Также появились подробности о разрушениях на ядерном объекте в Исфахане.

Центрифуги для обогащения урана на иранском подземном заводе в Натанзе могли быть полностью уничтожены в результате ударов Израиля 13 июня, сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его словам, это произошло из-за отключения электроэнергии и разрушения наземной части завода. «Наша оценка такова, что с этой внезапной потерей внешнего питания, по большой вероятности, центрифуги были серьезно повреждены, если не уничтожены полностью», — сказал Гроссии в интервью Би-би-си.

Он также добавил, что на площадке произошло радиоактивное и химическое загрязнение, но уровень радиации снаружи пока остается в пределах нормы. На данный момент из соображений безопасности никакие инспекции на объекте не проводятся. «Я никогда не мог бы подвергнуть своих инспекторов такой опасности, поэтому, конечно, объекты закрыты, они недоступны для любой нормальной деятельности», — отметил глава МАГАТЭ. По его словам, главной проблемой внутри завода остается химическая токсичность гексафторида урана и соединений фторида, образующихся при контакте с водой.

Также повреждения в результате атаки Израиля зафиксированы на ядерном объекте в иранском Исфахане. Там разрушены четыре здания, отметил Гросси: центральная химическая лаборатория, завод по конверсии урана, завод по производству топлива для реакторов и предприятие по переработке тетрафторида урана. Как и в Натанзе, уровень радиации за пределами площадки остается неизменным. В то же время на месте завода по обогащению топлива в Фордо и на тяжеловодном реакторе в Хондаб, который находится в стадии строительства, повреждений не зафиксировано. АЭС в Бушере не была объектом недавних атак и не пострадала от них, как и исследовательский реактор в Тегеране.

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