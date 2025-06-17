Что общего у компьютерного кода и рукоделия?
- 17.06.2025, 13:53
Художница объединила две несовместимые сферы.
Голландская художница Анна Луция Гоэнсе объединила, казалось бы, несовместимые сферы — программирование и традиционное рукоделие. Она создает творит, используя алгоритмы, вдохновляясь тканями, вышивкой и ткачеством, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
«Вышивка крестиком, узоры на ткацком станке или вязание — это всегда бинарные системы на сетках», — объясняет Анна. Эта «логика стежок — нет стежка» идеально перекликается с двоичной системой компьютеров, где данные представлены единицами и нулями.
У Анны степень инженера-строителя, она работала в Каире, но всегда искала способы для творческого самовыражения. В 2018 году она открыла для себя генеративное искусство через программу Processing и с тех пор активно развивает эту тему. В 2022 году она создала проект, который переводит логику ткацкого станка в компьютерный код.
Анна подчеркивает, что цифровое искусство и традиционное рукоделие пересекаются, несмотря на стереотипы: первое воспринимается как мужское и нематериальное, второе — как женское и осязаемое. По ее мнению, программирование — лишь инструмент, а главное — результат и эмоциональная глубина работы.
Анна продолжает экспериментировать, совмещая старинные техники с современными технологиями, и верит, что искусство будущего будет объединять аналого-цифровые формы.