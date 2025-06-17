The Atlantic: Плохая новость для Путина

The Atlantic: Плохая новость для Путина1
- 17.06.2025, 13:59
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Кремлевская пропаганда не знает, как ответить.
Несмотря на ожидания, возвращение Дональда Трампа на пост президента США не принесло Кремлю долгожданных побед. Хотя новая администрация США демонстрирует беспрецедентную лояльность — от отказа от поддержки членства Украины в НАТО до предложения признать Крым российским и снять санкции — ситуация внутри России лишь ухудшается, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).
Вместо привычной риторики «Америка — враг номер один» Москва теперь вынуждена изображать США как партнера по переговорам, даже несмотря на продолжающиеся поставки американского оружия Украине. Пропагандистская машина России сбоит: официальные лица благодарят Трампа за «мирные инициативы», а обвинения теперь все чаще звучат в адрес ЕС, а не Вашингтона.
Внутри Кремля растет напряжение. Путин, ранее настаивавший, что Украина — лишь марионетка США, теперь оказался в ситуации, где американский президент предпочитает личные контакты и требует результатов. При этом переговоры ведет не дипломат, а бизнесмен Стив Уиткофф, который не разбирается в деталях конфликта и использует российских переводчиков.
Попытка адаптироваться к непредсказуемости Трампа подрывает устойчивость системы. Кремль не может позволить себе ни проигнорировать Трампа, ни уступить в условиях продолжающегося военного давления. Путин вынужден балансировать между желанием избежать эскалации с США и сохранением влияния на фронте.
Тем временем экономическая ситуация ухудшается: цены на нефть падают, доходы бюджета сокращаются, а дефицит растет. Парадоксально, но экономическая политика Трампа, без введения новых санкций, уже обошлась России дороже, чем многие ограничительные меры.
Кремль теряет контроль — и вместо стратегического партнерства с Трампом получает непредсказуемого союзника, от которого не знает, чего ожидать.