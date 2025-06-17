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The Atlantic: Плохая новость для Путина

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  • 17.06.2025, 13:59
  • 1,826
The Atlantic: Плохая новость для Путина

Кремлевская пропаганда не знает, как ответить.

Несмотря на ожидания, возвращение Дональда Трампа на пост президента США не принесло Кремлю долгожданных побед. Хотя новая администрация США демонстрирует беспрецедентную лояльность — от отказа от поддержки членства Украины в НАТО до предложения признать Крым российским и снять санкции — ситуация внутри России лишь ухудшается, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Вместо привычной риторики «Америка — враг номер один» Москва теперь вынуждена изображать США как партнера по переговорам, даже несмотря на продолжающиеся поставки американского оружия Украине. Пропагандистская машина России сбоит: официальные лица благодарят Трампа за «мирные инициативы», а обвинения теперь все чаще звучат в адрес ЕС, а не Вашингтона.

Внутри Кремля растет напряжение. Путин, ранее настаивавший, что Украина — лишь марионетка США, теперь оказался в ситуации, где американский президент предпочитает личные контакты и требует результатов. При этом переговоры ведет не дипломат, а бизнесмен Стив Уиткофф, который не разбирается в деталях конфликта и использует российских переводчиков.

Попытка адаптироваться к непредсказуемости Трампа подрывает устойчивость системы. Кремль не может позволить себе ни проигнорировать Трампа, ни уступить в условиях продолжающегося военного давления. Путин вынужден балансировать между желанием избежать эскалации с США и сохранением влияния на фронте.

Тем временем экономическая ситуация ухудшается: цены на нефть падают, доходы бюджета сокращаются, а дефицит растет. Парадоксально, но экономическая политика Трампа, без введения новых санкций, уже обошлась России дороже, чем многие ограничительные меры.

Кремль теряет контроль — и вместо стратегического партнерства с Трампом получает непредсказуемого союзника, от которого не знает, чего ожидать.

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