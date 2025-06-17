Белорусов предупредили о сбоях в работе 4G на телефонах 17.06.2025, 14:09

Дело в сим-карте.

У некоторых абонентов А1 есть вероятность возникновения проблем с интернетом и звонками. Об этом рассказал заместитель генерального директора по техническим вопросам компании А1 Владимир Сачков.

Дело в сим-карте, которая у некоторых старых абонентов может быть старого образца. Речь идет об устройствах, которые относились ко второму поколению связи с GSM.

Поэтому, если у вас еще желтенькая велкомовская симка, ее лучше заменить. Это бесплатно, ваш номер и информация на сим‑карте сохранятся.

Гаджеты стоит обновить

Представитель А1 также рассказал, почему у некоторых абонентов бывают проблемы со связью в местах, где у других нет сбоев в приеме сигнала. Такое часто происходит в сельской местности.

Дело может быть в старых телефонах, которые работают только от сетей второго или третьего поколения. В местах со слабым сигналом вероятность хорошего звонка становится не очень высокой.

«Сегодня 70% аппаратов на нашем рынке поддерживают технологию LTE, то есть звонок идет по сети четвертого поколения. Измерения показывают более качественную связь даже при невысоком уровне сигнала», – рассказал Сачков.

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