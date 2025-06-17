Иран заявил об ударе по штаб-квартире «Моссада»
- 17.06.2025, 14:13
Израильская сторона информацию не комментировала.
Иранские ракеты ударили по штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад», которая расположена в Герцлии недалеко от Тель-Авива, сообщило агентство Tasnim.
По данным иранского телеканала SNN, удару также подвергся логистический центр военной разведки Израиля в районе базы «Глилот». Незадолго до этого в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) объявили о новой атаке на Израиль, которая, как подчеркнули в военной структуре, будет «более мощная и сокрушительная, чем предыдущие».
Командующий сухопутными войсками иранской армии генерал-майор Киюмарс Хейдари отметил, что в ней будет использоваться «новое оружие», в том числе высокоточные беспилотники дальнего радиуса действия «Араш».
Израильская сторона информацию об ударах по штаб-квартире «Моссада» не комментировала.
The Times of Israel сообщила, что падения ракет зафиксированы в центральной части Израиля. В результате был нанесен «некоторый материальный ущерб» в трех местах, отметило издание.