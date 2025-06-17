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Иран заявил об ударе по штаб-квартире «Моссада»

  • 17.06.2025, 14:13
Иран заявил об ударе по штаб-квартире «Моссада»

Израильская сторона информацию не комментировала.

Иранские ракеты ударили по штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад», которая расположена в Герцлии недалеко от Тель-Авива, сообщило агентство Tasnim.

По данным иранского телеканала SNN, удару также подвергся логистический центр военной разведки Израиля в районе базы «Глилот». Незадолго до этого в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) объявили о новой атаке на Израиль, которая, как подчеркнули в военной структуре, будет «более мощная и сокрушительная, чем предыдущие».

Командующий сухопутными войсками иранской армии генерал-майор Киюмарс Хейдари отметил, что в ней будет использоваться «новое оружие», в том числе высокоточные беспилотники дальнего радиуса действия «Араш».

Израильская сторона информацию об ударах по штаб-квартире «Моссада» не комментировала.

The Times of Israel сообщила, что падения ракет зафиксированы в центральной части Израиля. В результате был нанесен «некоторый материальный ущерб» в трех местах, отметило издание.

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