Самая красивая терраса в Вильнюсе объявляет календарь бесплатных концертов 17.06.2025, 14:29

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Белорусам на заметку.

В июне терраса на крыше «Elektrinė» порадует посетителей не только эксклюзивными концертами или танцевальными вечерами, но и пригласит полюбоваться панорамой Вильнюса сверху. Солнце, хорошая погода, освежающие напитки и любимые вильнюсцами закуски, приготовленные прямо здесь, в кафе «Elektrinė», превратят каждый летний вечер в исключительный опыт, пишет DELFI.

Большинство концертов совершенно бесплатны:

17 июня. 19.00 MB DAY. Концерт группы «Sirupas».

20 июня 19.00 Духовой оркестр «Oktava».

21 июня 18.00 DJ Greta Margo.

24 июня Backstage.

26 июня 19.00 DJ Pukuvera.

27 июня 19.00 Aiste Lukk. 20.00 Gabrielius Talijūnas.

28 июня DJ Artquest.

30 июня Концерт Spurr.

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