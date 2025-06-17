Вырастут ли цены на жилье после снижения ставки по популярному кредиту 17.06.2025, 14:54

Мнение эксперта.

На днях Беларусбанк снизил ставку для популярного кредита на покупку жилья «Ипотека Экспресс». Независимый эксперт по жилой недвижимости Наталья Литовская поделилась мнением, как это отразится на ценах на недвижимость.

По словам эксперта, кредит на «вторичку» под 17,4% на общих основаниях по-прежнему недешевый. Процент обратившихся за ним подрастет, но незначительно.

А вот ставки для очередников Наталья Литовская назвала подарком: 14,5% на покупку вторичного жилья и 13,5% — на покупку готовой новостройки. Она подчеркнула, что речь идет о «приятных и легких ставках», поэтому процент кредитующихся очередников вырастет заметнее.

При этом эксперт отметила, что «типичный очередник, который покупает квартиру на вторичном рынке», — это, как правило, молодая семья, семья с ребенком, с небольшими накоплениями и небольшими же доходами. И их бюджет, как правило, очень невелик.

Да, они придут на рынок и будут искать что-то недорогое. Спрос на квартиры с ценой до $80 тыс. подрастет. Но объекты с ценником от $100 тыс. как были, так и останутся вне их бюджета», — считает специалист по недвижимости.

По мнению Натальи Литовской, реакция на новые ставки будет в увеличении количества сделок, в повышении спроса на нижний ценовой сегмент. Но этого еще недостаточно, чтобы спровоцировать рост цен — по крайней мере на средний ценовой сегмент вроде полноценных двушек в относительно свежих монолитно-каркасных домах у метро.

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