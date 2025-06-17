В России возникли вопросы к белорусской Coca-Cola 17.06.2025, 15:06

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Якобы найдены нарушения.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роскачество) недовольна содержанием белорусской Coca-Cola.

Ее эксперты провели экспертизу продукта, произведенного в Беларуси, в рамках исследования товаров компаний, покинувших российский рынок, но чьи товары по-прежнему поступают в торговые сети через параллельный импорт.

Об этом заявил руководитель Роскачества Максим Протасов в интервью информационному агентству ТАСС.

Глава ведомства подчеркнул, что контрольные закупки охватывают всю продукцию, представленную на полках отечественных магазинов, независимо от происхождения товара и статуса его производителя на российском рынке. Протасов отметил: «Мы проверяем все товары, которые представлены на полках наших магазинов».

В качестве конкретных примеров выявленных нарушений руководитель Роскачества привел результаты недавнего исследования энергетических напитков. В ходе проверки специалисты закупили продукцию известного польского бренда, которая поступает на российский рынок через посредничество третьих стран в рамках параллельных поставок.

Параллельно проверке подверглась продукция компании Coca-Cola, произведенная на территории Беларуси. Лабораторные исследования обеих товарных позиций выявили серьезные нарушения требований российского законодательства в области безопасности пищевой продукции.

Основным нарушением стало превышение допустимых норм содержания ортофосфорной кислоты в составе напитков. Данное химическое соединение используется в пищевой промышленности в качестве подкислителя и консерванта, однако его концентрация строго регламентируется санитарными нормами из-за потенциального негативного воздействия на здоровье потребителей при превышении установленных лимитов.

Дополнительным нарушением стало отсутствие обязательной информации на русском языке на упаковке проверенных товаров. Согласно российскому законодательству, вся продукция, реализуемая на территории страны, должна содержать полную информацию о составе, производителе и условиях хранения на государственном языке.

Выявленные нарушения привели к принятию кардинальных мер со стороны контролирующих органов. По словам Максима Протасова, из-за обнаруженных прямых нарушений требований безопасности и маркировки товары были сняты с полок российских торговых сетей до устранения выявленных недостатков.

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