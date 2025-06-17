Голодные россияне под Лиманом массово сдаются в плен

Голодные россияне под Лиманом массово сдаются в плен6
- 17.06.2025, 15:12
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Оккупанты жалуются на «очень горькую траву».
На Лиманском направлении захватчики буквально один за другим сдаются в плен, что командиры бросают их на произвол судьбы без еды и воды. О последних месяцах, просто «перенасыщенных» пленными, рассказал представитель 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ростислав Ящишин, как передают в агентстве при Минобороны «АрмияInform».
По его словам, столько желающих сдаться в плен никогда еще не было. Причина — в российских командирах, которые бросают подчиненных, заставляя их выживать.
«Конечно, они не пришли сюда сдаваться в плен. Они отстреливаются пока могут. Но поняв безвыходность ситуации, сдаются. Рассказывали, например, что в наших краях очень горькая трава, а утром нет росы. Когда пытались выпросить какую-то провизию, им сбрасывали российский флаг. Чтобы они с ним там побегали, поснимали», — пояснил Ящишин.
По его словам, есть и неприятная тенденция — достаточно много пленных из других стран. В частности, из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Армении.
«Не трудно догадаться, откуда они там взялись. Это люди, которые приехали на заработки», — отметил военный.
Он уточнил, что для получения российского гражданства иностранцам предлагают подписать контракт с ВС РФ. Говорят, что нужно отвоевать год, и тогда можно будет получить паспорт.
«То есть у них есть цель: заработать деньги и получить российский паспорт. В принципе это все», — подытожил офицер.