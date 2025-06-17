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Какие «известные личности» чаще всего пишут белорусам

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  • 17.06.2025, 15:24
Какие «известные личности» чаще всего пишут белорусам

Появился рейтинг.

В милиции составили своеобразный Топ-3 знаменитостей, от чьего имени любят действовать аферисты:

Киану Ривз. Легендарный Нео из «Матрицы» и Джон Уик, по версии УВД, является одним из излюбленных «альтер-эго» мошенников.

Джейсон Момоа. Исполнитель ролей Аквамена и Кхала Дрого из «Игры престолов» также популярен у аферистов.

Дуэйн Джонсон. Знаменитый «Скала», один из самых высокооплачиваемых актеров и известных бодибилдеров, замыкает этот рейтинг.

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