Какие «известные личности» чаще всего пишут белорусам

Какие «известные личности» чаще всего пишут белорусам1
- 17.06.2025, 15:24
Появился рейтинг.
В милиции составили своеобразный Топ-3 знаменитостей, от чьего имени любят действовать аферисты:
Киану Ривз. Легендарный Нео из «Матрицы» и Джон Уик, по версии УВД, является одним из излюбленных «альтер-эго» мошенников.
Джейсон Момоа. Исполнитель ролей Аквамена и Кхала Дрого из «Игры престолов» также популярен у аферистов.
Дуэйн Джонсон. Знаменитый «Скала», один из самых высокооплачиваемых актеров и известных бодибилдеров, замыкает этот рейтинг.