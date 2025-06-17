Трамп: Нужна полная капитуляция Ирана в ближайшее время 17.06.2025, 15:30

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Дональд Трамп

Президент США заявил, что не намерен вести переговоры.

Соединенные Штаты Америки не обращались к Ирану с призывом о мирных переговорах, а также ожидают его полной капитуляции.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на борту президентского самолета.

На вопрос журналиста о том, что может быть лучше, чем перемирие, Трамп отметил, что речь идет о завершении боевых действий.

«Конец. Настоящий конец. Не прекращение огня, а конец боевых действий. Полная капитуляция», — заявил Трамп.

Он также подчеркнул, что полная капитуляция Ирана вполне возможна уже в ближайшее время.

По его словам, что если Иран хочет поговорить, то его лидеры знают, как связаться с США. Он также обвинил иранских руководителей в нежелании достичь соглашения по своей ядерной программе и заявил, что теперь он менее заинтересован в переговорах с ними.

«Они должны были заключить соглашение. Я им сказал, заключить соглашение. Так что я не знаю. Я не в настроении вести переговоры. Им следовало принять соглашение, которое было на столе — это спасло бы много жизней», — добавил он.

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