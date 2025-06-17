Саудовский заговор против России Михаил Крутихин

17.06.2025, 15:41

Главное действующее лицо в этом спектакле — рынок.

В СМИ и социальных сетях то и дело проскальзывают намеки, будто Саудовская Аравия, сговорившись с американцами, плетет заговор против России. Собираются они обрушить нефтяные цены и вызвать таким образом экономический коллапс нашей страны.

Как правило, эти домыслы сопровождаются ссылкой на мнение, которое когда-то высказал Егор Гайдар: он приписал саудовцам сознательные действия, имевшие целью крушение Советского Союза. Легенда, будто мировые цены нефти обвалил президент США Рональд Рейган «вместе с арабскими шейхами», стала чуть ли ни официальной историей.

Лишать себя нефтяной прибыли, от которой зависит вся жизнь в саудовском королевстве, лишь для того, чтобы насолить далекому от Аравийского полуострова Советскому Союзу? Такое предположение не вяжется даже с элементарной логикой, не говоря уже о логике коммерческой.

Вот эта цитата из Гайдара, датированная 2006 годом:

«Дата краха СССР… она хорошо известна. Это, конечно, никакие не Беловежские соглашения, это не августовские события, это 13 сентября 1985 г. Это день, когда министр нефти Саудовской Аравии Ямани сказал, что Саудовская Аравия прекращает политику сдерживания добычи нефти, и начинает восстанавливать свою долю на рынке нефти. После чего, на протяжении следующих 6 месяцев, добыча нефти Саудовской Аравией увеличилась в 3,5 раза. После чего цены рухнули. Там можно смотреть по месяцам — цена на нефть уменьшилась в 6,1 раза».

Чтобы понять, что в то время происходило на нефтяном рынке, надо восстановить последовательность событий, о которых Гайдар то ли не знал, то ли не учитывал.

Началось это глобальное рыночное движение не в сентябре 1985 года, а в 1970-е годы с двух нефтяных кризисов.

Очередное мощное нападение арабов на Израиль в 1973 году сопровождалось объявлением эмбарго на поставки нефти на Запад 12 странами — членами ОПЕК. Участники картеля и без войны «Судного дня», кстати, были злы на американскую администрацию, которая в 1971 году отменила золотой стандарт, что резко ослабило доллар и вызвало резкое падение доходов в нефтедобывающих странах. Эмбарго, продолжавшееся с октября 1973 года по март 1974 года, привело к нефтяному дефициту и росту цены барреля с 2,9 доллара до 11,65 доллара. Из-за таких неслыханных цен в Соединенных Штатах произошел спад производства и началась рецессия, не говоря уже о быстрой инфляции.

Положение усугубил нефтяной кризис 1979 года, главной причиной которого стала революция в Иране, война Ирака против новорожденной Исламской Республики и фактическое прекращение экспорта иранской нефти. И хотя поставки на мировой рынок упали всего примерно на 4%, цена барреля к 1980 году вышла на уровень чуть ниже 40 долларов.

На кризис и дефицит нефти западная экономика отреагировала сокращением потребления энергоносителей. Такое поведение покупателей привело к затовариванию рынка (oil glut, по выражению газеты New York Times) и, как следствие, к снижению нефтяных цен. За один только 1986 год цена барреля упала с 27 долларов до менее чем 10 долларов.

Затоваривание нефтяного рынка произошло по двум причинам фундаментального свойства:

во-первых, этому способствовало сильное сокращение спроса из-за экономического спада и энергосбережения на Западе;

во-вторых, бурно расти стало и рыночное предложение.

Добыча нефти за пределами ОПЕК: на Аляске, в Северном море, в Мексиканском заливе — продемонстрировала неплохой рост. Но одним из самых сильных игроков на этом рынке, сбивавшим цены своей нефтью, стал Советский Союз, где развернулось освоение месторождений Западной Сибири. По данным официальной статистики, экспорт нефти и нефтепродуктов из СССР вырос с 75,7 млн т в 1965 году до 193,5 млн т в 1985 году.

Саудовская Аравия и ее партнеры реагировали на новую рыночную ситуацию (падение спроса и рост поставок странами, не входившими в ОПЕК) пересмотром стратегии, поскольку несколько раундов искусственного сдерживания их добычи в 1981 и особенно в 1983 годах особого эффекта не имели. В июле 1985 года часть традиционных покупателей арабской нефти стали переключаться на более выгодный импорт с промыслов в Северном море.

Опековцы во главе с Саудовской Аравией приняли радикальное решение отказаться от сдерживания добычи с долгосрочным прицелом: с рынка должны быть вытеснены страны, не способные конкурировать с дешевыми в производстве арабскими баррелями. Это относилось, кстати, не только к СССР, но и к США, где себестоимость добычи делала американскую нефть неконкурентоспособной на мировом рынке. Ни о каком антисоветском политическом сговоре с Рейганом не было и речи — все решали коммерческие соображения и стремление восстановить контрольные рыночные функции ОПЕК.

Решение восстановить сокращенные квоты на добычу было принято в ОПЕК только в декабре 1986 года. Оно несколько раз срывалось, и нефтяные цены начали стабильный рост только в октябре 1988 года.

Период падения цен под воздействием изменений в стратегии ОПЕК вряд ли стал основным фактором давления на советскую экономику. Стоит напомнить, что кризисные явления в отечественной нефтяной отрасли появились до этого, ещё в начале 1980-х годов, с падением добычи на безжалостно и нерационально эксплуатировавшихся месторождениях-гигантах.

Проецировать события 1980-х годов на нынешнюю ситуацию на мировом нефтяном рынке — неразумно. Судя по поведению Саудовской Аравии и других участников альянсов ОПЕК и ОПЕК+, они действительно собираются изменить стратегию, отказавшись от картельных действий, и прекратить поддержку цен путем сдерживания добычи — как это было в 1985 году. Однако и тогда, и сейчас мотивация нефтедобывающих стран не имеет ничего общего с какими-либо «сговорами» с целью причинить вред России или кому-то ещё по политическим соображениям. Главное действующее лицо в этом спектакле — рынок.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

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