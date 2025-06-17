«Непонятно, чего Лукашенко боится больше» 17.06.2025, 15:56

Голодный бунт или удар по бункеру?

Очередную поездку «в поля» однозначно можно назвать термином «хавайся ў бульбу», пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Сошлись два фактора. Во-первых, Лукашенко очень нервирует война на Ближнем Востоке. Он бы и не прочь, чтобы там тоже появился очаг напряжённости, который оттягивает внимание. Но точно против того, как это сейчас происходит, когда Израиль методично уничтожает верхушку режима аятолл. Быть генералом армии, доктором Менгеле от ядерных технологий или оторванным пропагандистом, стало опасно для жизни. Рахбар Хаменеи тоже прилагает усилия, чтобы отправиться к гуриям.

Приступы страха Лукашенко проявляются в одинаковых паттернах – чистить коровники и отчитывать нерадивых чиновников.

Второй фактор – это действительно плачевное состояние сельского хозяйства, в котором рекорды ставят только падеж скота и приписки. При этом эффективность мастер-классов от агрофюрера исключительно отрицательная. У большинства хозяйств нет доступа ни к технологиям, ни к семенному фонду, которым хвалится диктатор.

Признание необходимости приусадебных хозяйств у каждого белоруса – это возврат в голодные 80-е и 90-е, когда люди спасали себя сами. Через 30 лет правления Лукашенко страна зашла на новый круг.

Непонятно, чего Лукашенко боится больше: того, что руководство оси зла будут сносить извне за все преступления против человечности, или же голодного бунта.

Выбрав союз с осью зла, диктатор полностью солидаризировался с теми, кто бьёт баллистическими ракетами по мирному населению.

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