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Фильм о белорусских протестах получил приз польского кинофестиваля

  • 17.06.2025, 16:09
Фильм о белорусских протестах получил приз польского кинофестиваля

«Под серым небом» получил премию на фестивале «Молодежь и кино».

Фильм Мары Томкович о белорусских протестах «Под серым небом» получил приз польского кинофестиваля «Молодежь и кино». Об этом кинорежиссер сообщила в соцсетях.

«Большой Янтарь 2025 и премия журналистов на фестивале «Молодежь и кино» за фильм «Под серым небом». Большая радость и гордость, потому что нет второго такого фестиваля, где есть только один шанс в жизни на эту победу», — написала Томкович.

Кошалинский фестиваль кинодебютов «Молодежь и кино» — старейший и крупнейший в Польше фестиваль молодого кино.

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