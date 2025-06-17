Фильм о белорусских протестах получил приз польского кинофестиваля
- 17.06.2025, 16:09
«Под серым небом» получил премию на фестивале «Молодежь и кино».
Фильм Мары Томкович о белорусских протестах «Под серым небом» получил приз польского кинофестиваля «Молодежь и кино». Об этом кинорежиссер сообщила в соцсетях.
«Большой Янтарь 2025 и премия журналистов на фестивале «Молодежь и кино» за фильм «Под серым небом». Большая радость и гордость, потому что нет второго такого фестиваля, где есть только один шанс в жизни на эту победу», — написала Томкович.
Кошалинский фестиваль кинодебютов «Молодежь и кино» — старейший и крупнейший в Польше фестиваль молодого кино.