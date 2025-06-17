Министр обороны Израиля: Аятоллу Хаменеи может ждать судьба Хусейна 17.06.2025, 16:11

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Израиль Кац

Израиль Кац предостерег верховного лидера Ирана.

Министр обороны Израиля Израиль Кац заявил, что верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи может постигнуть судьба, подобная судьбе казненного диктатора Ирака Саддама Хусейна.

Об этом сообщает CNN.

«Я предостерегаю иранского диктатора от продолжения военных преступлений и ракетных обстрелов израильских граждан… Он должен помнить, какой была судьба диктатора в соседней с Ираном стране, который выбрал этот путь против государства Израиль», — заявил он во время встречи высшего военного руководства Израиля в Тель-Авиве.

Саддам Хусейн, который был президентом Ирака с 1979 года до своего свержения в 2003 году, вторгся в Иран в 1980 году и начал ракетную кампанию против Израиля в 1991 году. Тогда, восемь лет спустя, война зашла в тупик. Кампания Ирака против Израиля длилась чуть больше месяца во время Первой войны в Персидском заливе, и Израиль — под давлением США — не нанес ответный удар.

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