«Смотрит, где купить квартиру»2
- 17.06.2025, 16:15
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В центре Минска заметили нетипичное для столицы животное.
На набережной в центре Минска заметили бобра, который неспешно перебирался по камням. Комментаторы стали шутить и обсуждать, зачем животное туда приплыло, пишет «Телеграф».
@mrxmanvip
как сюда заплыл?♬ Бобр - SLAVA SKRIPKA
На 14-секундном ролике заметно, как бобер сначала походил по набережной, а затем стал что-то есть, вероятно, траву.
«Приплыл строить хату в центре Минска», — пошутил один комментатор.
«Это тот самый бобр, от которого все деревья на берегу в сетке. И которого поймать не могут», — написал другой. «Он себе вариант смотрит, где ему купить квартиру», — продолжил юморить третий.
«К бобру желательно не подходить и не трогать, а со стороны можно и посмотреть», — посоветовал еще один комментатор.