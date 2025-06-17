«Смотрит, где купить квартиру» 2 17.06.2025, 16:15

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Иллюстративное фото

В центре Минска заметили нетипичное для столицы животное.

На набережной в центре Минска заметили бобра, который неспешно перебирался по камням. Комментаторы стали шутить и обсуждать, зачем животное туда приплыло, пишет «Телеграф».

На 14-секундном ролике заметно, как бобер сначала походил по набережной, а затем стал что-то есть, вероятно, траву.

«Приплыл строить хату в центре Минска», — пошутил один комментатор.

«Это тот самый бобр, от которого все деревья на берегу в сетке. И которого поймать не могут», — написал другой. «Он себе вариант смотрит, где ему купить квартиру», — продолжил юморить третий.

«К бобру желательно не подходить и не трогать, а со стороны можно и посмотреть», — посоветовал еще один комментатор.

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