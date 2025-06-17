Новый поворот событий Гарри Каспаров

17.06.2025, 16:23

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Гарри Каспаров

Никакие переговоры, никакие уступки диктаторам не смогут этого изменить.

Израиль, наконец, приступил к ликвидации гнезда международного терроризма и бандитизма. Мы присутствуем при новом повороте событий: свободный мир начинает осознавать, что никакого мирного сосуществования с бандитскими режимами быть не может. Эта истина очень долго доходила до Запада, привыкшего к благополучной, сытой жизни.

Израиль нанес удар по спонсору терроризма, который стоял за чудовищной атакой 7 октября – не говоря уже о том, что теократический режим мулл никогда не скрывал: уничтожение Израиля является его главной целью. Это написано в их официальных документах. Так же, как у Путина Украины нет на карте, так и у иранских мулл уничтожение Израиля является стержнем внешней политики.

То, что сделал Израиль за последние несколько дней, – это демонстрация того, что свободный мир все равно победит. Израиль не пускает слюни, не призывает бандитов к компромиссам. Израиль решает проблему кардинально. И мы понимаем, что решение этой проблемы было неизбежным, потому что иранские баллистические ракеты, которые сейчас запускаются по Израилю, в обозримом будущем могли бы нести ядерный боезаряд.

Надо понимать: для таких режимов, как иранский или путинский, конфронтация на каком-то этапе становится единственным способом легитимизации своей пожизненной власти. Единственное объяснение существования этих режимов – враги. Других объяснений не существует. Никакие переговоры, никакие уступки диктаторам не смогут этого изменить.

Гарри Каспаров, «Фейсбук»

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