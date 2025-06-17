закрыть
17 июня 2025, вторник, 17:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новый поворот событий

  • Гарри Каспаров
  • 17.06.2025, 16:23
  • 3,070
Новый поворот событий
Гарри Каспаров

Никакие переговоры, никакие уступки диктаторам не смогут этого изменить.

Израиль, наконец, приступил к ликвидации гнезда международного терроризма и бандитизма. Мы присутствуем при новом повороте событий: свободный мир начинает осознавать, что никакого мирного сосуществования с бандитскими режимами быть не может. Эта истина очень долго доходила до Запада, привыкшего к благополучной, сытой жизни.

Израиль нанес удар по спонсору терроризма, который стоял за чудовищной атакой 7 октября – не говоря уже о том, что теократический режим мулл никогда не скрывал: уничтожение Израиля является его главной целью. Это написано в их официальных документах. Так же, как у Путина Украины нет на карте, так и у иранских мулл уничтожение Израиля является стержнем внешней политики.

То, что сделал Израиль за последние несколько дней, – это демонстрация того, что свободный мир все равно победит. Израиль не пускает слюни, не призывает бандитов к компромиссам. Израиль решает проблему кардинально. И мы понимаем, что решение этой проблемы было неизбежным, потому что иранские баллистические ракеты, которые сейчас запускаются по Израилю, в обозримом будущем могли бы нести ядерный боезаряд.

Надо понимать: для таких режимов, как иранский или путинский, конфронтация на каком-то этапе становится единственным способом легитимизации своей пожизненной власти. Единственное объяснение существования этих режимов – враги. Других объяснений не существует. Никакие переговоры, никакие уступки диктаторам не смогут этого изменить.

Гарри Каспаров, «Фейсбук»

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый поворот событий
Новый поворот событий Гарри Каспаров
Генеральная битва
Генеральная битва Зеэв Ханин
Свободное слово — это мощное оружие
Свободное слово — это мощное оружие Наталья Радина
За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип