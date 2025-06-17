«Лукашенко не смог обеспечить даже этого» 3 17.06.2025, 16:29

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Белоруска сравнила детские площадки в стране и за границей.

Своими наблюдениями читательница поделилась с сайтом Charter97.org:

— Каждое лето мы ездили к бабушке в городок на западе Беларуси фактически на целое лето. Сад, огород, водохранилище и лес – идеально для летнего релакса. Ежедневно ходили мы с детьми в парк погулять на площадке, поесть мороженого и понежиться под сенью деревьев на летней жаре.

Кажется, «жить — не умирать», но была во всем этом великолепии и капля дегтя в бочке меда: дети частенько просились в туалет. И он, как ни странно, был! Вот только такой, наилучшего советского образца: дырка в полу, а чтобы не било в нос, вокруг дырки пол засыпан хлоркой, и мухи роем на головой.

Дети в него боялись ходить, там и взрослому страшно было заглянуть, но пару лет назад наконец дошли до нас европейские технологии: поставили в нашем парке биотуалеты. Молодые мамы вздохнули с облегчением, но, как выяснилось, зря. За биотуалетами же надо ухаживать, а если этого не делать, то они мгновенно превращаются в такие же вонючие как советские. В нашем парке так и случилось.

Несколько лет назад белоруска перебралась в Польшу:

— Каково же было мое удивление, что многие площадки имеют туалеты да еще и подведенный с водой фонтанчик, чтобы можно было утолить жажду. Сначала я с детьми относилась к ним настороженно. Но однажды, заглянув, была поражена, что там не только чисто, а еще даже лежит туалетная бумага.

Вот, наверное, за счет гомельского WC за 1 миллион долларов всю Беларусь можно было бы обеспечить биотуалетами с обслуживанием не на один год. Но нет, до сих пор детей водим за деревце и под кустик. Ну это же первичные потребности человека, которые должны быть обеспечены согласно пирамиде Маслоу!

Вывод: за 30 лет господства режим Лукашенко не сумел обеспечить даже физиологические потребности белорусов.

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