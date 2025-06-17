Назван реальный сценарий краха режима Путина 2 17.06.2025, 16:31

3,990

Москва — ключ ко всему.

Единственным реальным ударом по путинскому режиму может стать не только военное поражение, но и дестабилизация ключевых систем внутри самой России от энергетики до логистики. Об этом в интервью «Главреду» рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний, отвечая на вопрос о том, что сегодня может подорвать и похоронить режим российского диктатора Путина.

Загородний считает, что серьезные последствия для России могут наступить в случае военного поражения или паралича критической инфраструктуры, в частности железных дорог.

По его словам даже несколько дней без доставки продуктов в Москву уже будут иметь ощутимый эффект. Кроме того, удары по энергетической системе и газораспределительных станциях во время холодов также могут существенно повлиять.

По его мнению, именно Москва способна стать точкой перелома, ведь сейчас она почти не чувствует последствий войны.

«Сейчас стало активно прилетать по Подмосковью, а там находятся важные предприятия и научные города. Одновременно нужен паралич логистики, удары по химической промышленности и другому будут многое решать», - резюмировал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com