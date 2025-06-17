The New York Times назвала лучшие сериалы 2025 года 17.06.2025, 16:35

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Их стоит посмотреть уже сейчас.

Первая половина 2025 года ознаменовалась возвращением громких хитов и дебютом ярких новинок. Кинокритики The New York Times выбрали самые впечатляющие сериалы — от анимационных триллеров до глубоких драм и документалок. Вот краткий обзор лучших проектов (перевод — сайт Charter97.org):

«Андор»

Финальный сезон одного из самых мрачных и зрелых проектов во вселенной «Звездных войн» раскрыл глубокие политические и человеческие драмы, стоящие за борьбой с Империей. Главный герой — Кассиан Андор, которого вновь сыграл Диего Луна, — проходит путь от циничного выживальщика до вдохновляющего лидера. Продуманный сценарий и атмосфера шпионского триллера сделали «Андор» эталоном качественного sci-fi.

«Разделение»

Во втором сезоне сериал не только продолжил раскрывать загадки корпорации Lumon, но и значительно расширил эмоциональную глубину героев. Сюжет о «разделенных» работниках, чья личность на работе и в обычной жизни не пересекается, превращается в философскую притчу о свободе, контроле и человечности. Великолепная игра Адама Скотта и визуально безупречная постановка делают «Разделение» настоящим хитом.

«Частые побочные явления»

Необычный анимационный сериал для взрослых, где действие вращается вокруг магических грибов, способных лечить болезни, и тех, кто пытается использовать это открытие — от фармацевтических корпораций до безумных микологов. Сериал сочетает сатиру, экологический манифест и психоделическое визуальное оформление, превращаясь в уникальное зрелище с долей абсурдного юмора.

«Семейная терапия»

Четвертый сезон документального проекта продолжает следить за реальными парами, проходящими терапию с доктором Орной Гуральник. Камеры фиксируют живые эмоции, конфликты, открытия и постепенные изменения, которые происходят в отношениях. Это не постановка — это честный взгляд на человеческие чувства, страхи и попытки понять друг друга.

«Киллербот»

Основанный на популярном романе Марты Уэллс, сериал рассказывает о боевом андроиде, который не хочет защищать людей — он просто хочет смотреть мыльные оперы. Александр Скарсгард мастерски воплощает этот саркастичный, мизантропичный, но на удивление человечный образ. Сюжет сочетает экшен, юмор и философские размышления о свободе воли и идентичности.

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