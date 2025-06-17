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Российская экономика задыхается без валюты

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  • 17.06.2025, 16:52
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Российская экономика задыхается без валюты

Юань не помог.

Доля новых валютных корпоративных кредитов для российских компаний близка к нулю из-за проблем с валютной ликвидностью.

«Есть штучные сделки, потому что на рынке просто нет ликвидности в юанях, ликвидность в рупиях только начинает формироваться», — заявил заместитель председателя правления «Сбербанка» РФ Анатолий Попов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«К сожалению, избытка юаневой ликвидности на рынке нет. Поэтому возможности предложения валюты экспортерам в целом, не только нефтяникам, которые традиционно всегда финансировались в иностранной валюте, тоже ограничены. Сейчас фактически и экспортеры, и клиенты рублевой зоны вынуждены финансироваться в рублях. Наблюдается повышенный спрос на кредитные ресурсы в рублях, раньше он компенсировался другими механизмами», — рассказал Попов.

По его словам, население и компании РФ не особо сильно наращивают депозиты в юанях.

«Юань на текущий момент не стал валютой сбережения для россиян. Если раньше население активно сберегало в долларах и евро, то на текущий момент население не сберегает, или не так много сберегает в такой валюте, как юань», — пояснил банкир.

Компании страны-агрессора, получающие выручку в иностранной валюте, стараются ее продать на локальном рынке, конвертировать в рубли для осуществления своей деятельности.

«Какой-то избыток денежных средств в валюте у ряда компаний есть, но это не является определяющим фактором для формирования валютной ликвидности», — отметил Попов.

В российском «Сбербанке» также отметили спрос компаний на кредитование в рупиях и провели «небольшое количество» таких сделок.

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