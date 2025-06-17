Урсула фон дер Ляйен рассказала, в чем оказался прав Трамп
- 17.06.2025, 17:05
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Глава Еврокомиссии раскритиковала Китай.
На саммите G7 в Кананаскис (Канада) председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с резкой критикой Китая, обвинив Пекин в негативном влиянии на международную торговлю и подрыве конкуренции, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
По ее словам, Китай превращает свое лидерство в производстве и переработке критически важных материалов в «оружие».
Фон дер Ляйен подчеркнула, что именно действия Китая, а не торговые разногласия между союзниками, представляют реальную угрозу. «Здесь Дональд [президент США Дональд Трамп] прав — проблема действительно серьезная», — заявила она, призвав США отказаться от тарифов против ЕС и сосредоточиться на совместном ответе на экономическую политику Китая.
С апреля Пекин значительно ограничил экспорт ключевых минералов, что негативно сказалось и на Европе. По мнению главы Еврокомиссии, Китай сознательно подрывает правила ВТО, используя масштабные субсидии и нарушения в сфере интеллектуальной собственности, чтобы доминировать в глобальных цепочках поставок.
Хотя фон дер Ляйен жестко высказалась о Китае, проект итогового заявления G7 пока избегает прямых обвинений, лишь упоминая «нерыночные практики» в сфере минеральных ресурсов. В ходе саммита фон дер Ляйен и Трамп договорились ускорить работу над справедливым торговым соглашением.