Урсула фон дер Ляйен рассказала, в чем оказался прав Трамп 17.06.2025, 17:05

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Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии раскритиковала Китай.

На саммите G7 в Кананаскис (Канада) председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с резкой критикой Китая, обвинив Пекин в негативном влиянии на международную торговлю и подрыве конкуренции, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

По ее словам, Китай превращает свое лидерство в производстве и переработке критически важных материалов в «оружие».

Фон дер Ляйен подчеркнула, что именно действия Китая, а не торговые разногласия между союзниками, представляют реальную угрозу. «Здесь Дональд [президент США Дональд Трамп] прав — проблема действительно серьезная», — заявила она, призвав США отказаться от тарифов против ЕС и сосредоточиться на совместном ответе на экономическую политику Китая.

С апреля Пекин значительно ограничил экспорт ключевых минералов, что негативно сказалось и на Европе. По мнению главы Еврокомиссии, Китай сознательно подрывает правила ВТО, используя масштабные субсидии и нарушения в сфере интеллектуальной собственности, чтобы доминировать в глобальных цепочках поставок.

Хотя фон дер Ляйен жестко высказалась о Китае, проект итогового заявления G7 пока избегает прямых обвинений, лишь упоминая «нерыночные практики» в сфере минеральных ресурсов. В ходе саммита фон дер Ляйен и Трамп договорились ускорить работу над справедливым торговым соглашением.

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