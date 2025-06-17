В Слониме поймали воров в масках Якубовича 17.06.2025, 17:34

Они залезли в дом и подменили деньги на сувенирные.

Двое мужчин приехали в Слоним из Барановичей. Они оставили машину в лесу, пересели на велосипед и стали присматривать дом, который можно было бы обчистить.

В новом микрорайне на окраине города их внимание привлёк участок с ухоженным домом и гаражом. Они начали следить за жильцами, и утром 16 июня, когда те покинули дом, один из воров вернулся к автомобилю, а второй проник внутрь.

34-летний мужчина быстро нашел в спальне сбережения в разной валюте и ювелирные украшения. Деньги он подменил на сувенирные купюры, чтобы выиграть время. Из дома вор вынес 20 тысяч рублей и 11 украшений на сумму в 8 тысяч. Приятели сели в машину и поехали в Барановичи.

Хозяйка вернулась домой до обеда и сразу обнаружила пропажу денег. Она позвонила в милицию, и силовики задержали воров по дороге в Барановичи, пишет СК.

Все похищенное нашли в машине у задержанных. Кроме того, в авто нашли велосипеды, мобильные телефоны, маски с лицом Якубовича, шарф, перчатки, бинокли, радиостанции, стамески, лом, нож, электрошокер и перцовые баллоны. В общем, воры готовились к налету скрупулезно.

На мужчин завели уголовное дело о краже в крупном размере.

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