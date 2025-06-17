Politico: Запад может сыграть ключевую роль 2 17.06.2025, 17:52

1,470

Что союзники могут дать Украине кроме оружия.

На фоне затяжной войны в Украине все больше экспертов и политиков приходят к выводу: военная поддержка важна, но не менее значимым становится дипломатический путь. В этом контексте роль Запада приобретает новое измерение — не только помогать Украине защищаться, но и содействовать выходу из войны с сохранением суверенитета и устойчивого будущего, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

За последние месяцы международные партнеры продемонстрировали приверженность поддержке Украины: США утвердили новый пакет помощи на $61 млрд, европейские страны усилили оборонное производство, а НАТО заявило о долгосрочной солидарности. Однако все чаще звучит идея о том, что стратегия Запада должна включать не только поставки оружия, но и активную работу над мирным процессом.

Речь не идет о капитуляции или уступках. Речь идет о сохранении украинской государственности, минимизации страданий мирных граждан и предотвращении эскалации. Потенциальное перемирие, временное замораживание конфликта или создание формата международных гарантий безопасности — все это может стать частью мирного урегулирования, при котором интересы Украины будут защищены, а Европа избежит дальнейшей дестабилизации.

История знает примеры, когда компромисс позволял странам сохранить независимость и начать восстановление. Запад, обладая как ресурсами, так и дипломатическим влиянием, способен сыграть решающую роль в этом процессе — не только как союзник на поле боя, но и как партнер в построении мира.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com