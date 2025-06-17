Politico: Запад может сыграть ключевую роль

Politico: Запад может сыграть ключевую роль2
- 17.06.2025, 17:52
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Что союзники могут дать Украине кроме оружия.
На фоне затяжной войны в Украине все больше экспертов и политиков приходят к выводу: военная поддержка важна, но не менее значимым становится дипломатический путь. В этом контексте роль Запада приобретает новое измерение — не только помогать Украине защищаться, но и содействовать выходу из войны с сохранением суверенитета и устойчивого будущего, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
За последние месяцы международные партнеры продемонстрировали приверженность поддержке Украины: США утвердили новый пакет помощи на $61 млрд, европейские страны усилили оборонное производство, а НАТО заявило о долгосрочной солидарности. Однако все чаще звучит идея о том, что стратегия Запада должна включать не только поставки оружия, но и активную работу над мирным процессом.
Речь не идет о капитуляции или уступках. Речь идет о сохранении украинской государственности, минимизации страданий мирных граждан и предотвращении эскалации. Потенциальное перемирие, временное замораживание конфликта или создание формата международных гарантий безопасности — все это может стать частью мирного урегулирования, при котором интересы Украины будут защищены, а Европа избежит дальнейшей дестабилизации.
История знает примеры, когда компромисс позволял странам сохранить независимость и начать восстановление. Запад, обладая как ресурсами, так и дипломатическим влиянием, способен сыграть решающую роль в этом процессе — не только как союзник на поле боя, но и как партнер в построении мира.