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Маск опубликовал результаты теста на наркотики

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  • 17.06.2025, 18:12
  • 4,438
Маск опубликовал результаты теста на наркотики

Они рассмешили миллиардера.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опубликовал результаты своего теста на наркотики, которые показали отсутствие в организме запрещенных веществ. Фотографию с результатами теста Маск опубликовал на своей странице в соцсети X.

Свою публикацию миллиардер сопроводил лаконичным lol (акроним расшифровывается как laughing out loud, в переводе — «громко смеяться»).

Ранее The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Маск в течение последних лет регулярно употреблял психоактивные вещества, включая кетамин, экстази и псилоцибиновые грибы.

По словам собеседников NYT, 53-летний бизнесмен нередко принимал кетамин ежедневно, иногда сочетая его с другими препаратами. Источники утверждают, что в результате у Маска возникли проблемы со здоровьем, включая нарушения работы мочевого пузыря, а также наблюдались изменения в поведении — резкие перепады настроения, агрессия и навязчивое стремление к расширению семьи.

Сам Маск ранее заявлял, что кетамин ему назначили врачи как средство от депрессии, и отвергал сообщения о злоупотреблении запрещенными веществами.

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