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Роналду подарил Трампу футболку с личным автографом и посланием о мире

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  • 17.06.2025, 18:23
Роналду подарил Трампу футболку с личным автографом и посланием о мире

Сувенир был передан главе США председателем Евросовета Антониу Кошта.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду отправил президенту США Дональду Трампу подписанную футболку сборной Португалии.

Подарок Трампу во время саммита G7 в Канаде вручил председатель Европейского совета Антониу Кошта, который выложил соответствующие фото в своем аккаунте в соцсети Х.

Помимо автографа Роналду на футболке португальский футболист оставил послание: «Президенту Трампу. Играем за мир».

40-летний Роналду сейчас играет за саудовский «Ан-Наср» с 2023 года.

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