Роналду подарил Трампу футболку с личным автографом и посланием о мире

Роналду подарил Трампу футболку с личным автографом и посланием о мире2
- 17.06.2025, 18:23
Сувенир был передан главе США председателем Евросовета Антониу Кошта.
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду отправил президенту США Дональду Трампу подписанную футболку сборной Португалии.
Подарок Трампу во время саммита G7 в Канаде вручил председатель Европейского совета Антониу Кошта, который выложил соответствующие фото в своем аккаунте в соцсети Х.
Помимо автографа Роналду на футболке португальский футболист оставил послание: «Президенту Трампу. Играем за мир».
40-летний Роналду сейчас играет за саудовский «Ан-Наср» с 2023 года.