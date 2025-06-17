Во Вьетнаме повысят налог на алкоголь до 90%1
- 17.06.2025, 18:34
Повышать будут постепенно.
Парламент Вьетнама одобрил поэтапное повышение специального налога на алкогольную продукцию с текущих 65 до 90% к 2031 году, пишет Reuters. Закон предусматривает увеличение ставки до 70% к 2027 году, а затем — до 90% в 2031-м.
Первоначально Минфин страны предлагал повысить налог до 100%.
Вьетнам занимает второе место по объемам потребления пива в Юго-Восточной Азии. На рынке работают международные компании, включая Heineken и Carlsberg, а также местные производители вроде Sabeco и Habeco.
С 2019 года индустрия испытывает трудности после введения строгих законов о вождении в нетрезвом виде, предусматривающих нулевой уровень алкоголя в крови. Как заявил глава Ассоциации производителей алкогольных напитков Вьетнама, доходы отрасли снижаются уже третий год подряд. На фоне падения спроса Heineken ранее приостановила работу одного из своих заводов в стране.
Также в субботу парламент поддержал введение нового налога на сладкие напитки с содержанием сахара выше 5 г на 100 мл. С 2027 года ставка составит 8%, а в 2028 году вырастет до 10%.