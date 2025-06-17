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Во Вьетнаме повысят налог на алкоголь до 90%

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  • 17.06.2025, 18:34
Во Вьетнаме повысят налог на алкоголь до 90%

Повышать будут постепенно.

Парламент Вьетнама одобрил поэтапное повышение специального налога на алкогольную продукцию с текущих 65 до 90% к 2031 году, пишет Reuters. Закон предусматривает увеличение ставки до 70% к 2027 году, а затем — до 90% в 2031-м.

Первоначально Минфин страны предлагал повысить налог до 100%.

Вьетнам занимает второе место по объемам потребления пива в Юго-Восточной Азии. На рынке работают международные компании, включая Heineken и Carlsberg, а также местные производители вроде Sabeco и Habeco.

С 2019 года индустрия испытывает трудности после введения строгих законов о вождении в нетрезвом виде, предусматривающих нулевой уровень алкоголя в крови. Как заявил глава Ассоциации производителей алкогольных напитков Вьетнама, доходы отрасли снижаются уже третий год подряд. На фоне падения спроса Heineken ранее приостановила работу одного из своих заводов в стране.

Также в субботу парламент поддержал введение нового налога на сладкие напитки с содержанием сахара выше 5 г на 100 мл. С 2027 года ставка составит 8%, а в 2028 году вырастет до 10%.

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