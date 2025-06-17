Минское «Динамо» узнало первого соперника в Лиге чемпионов
- 17.06.2025, 18:50
Первый матч пройдет в Болгарии.
Во вторник в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2025/26. В нем примет участие минское «Динамо».
Команда Вадима Скрипченко сыграет с болгарским «Лудогорцем». Первый матч пройдет в Болгарии. Напомним, номинально домашние матчи чемпион Беларуси намерен проводить в Венгрии.
Ниже приведен список остальных пар стадии. Заметим, что на ней сыграют еще три белоруса: литовский «Жальгирис» из Вильнюса с Юрием Кендышем встретится с мальтийским «Хамрун Спартанс», а казахстанский «Кайрат» с Александром Мартыновичем и Валерием Громыко — со словенской «Олимпией» из Любляны.
1-й квалификационный раунд
Жальгирис (Вильнюс, Литва) — Хамрун Спартанс (Мальта)
КуПС (Финляндия) — Милсами (Молдова)
ТНС (Уэльс) — Шкендия (Северная Македония)
Иберия-1999 (Грузия) — Мальмё (Швеция)
Левадия (Эстония) — РФС (Латвия)
Дрита (Косово) — Дифферданж (Люксембург)
Викингур (Гёта, Фарерские Острова) — Линкольн Ред Импс (Гибралтар)*
Эгнатия (Албания) — Брейдаблик (Исландия)
Шелбурн (Ирландия) — Линфилд (Северная Ирландия)
ФКСБ (Румыния) — Интер (Эскальдес, Андорра)
Виртус (Аквавива, Сан-Марино) — Зриньски (Босния и Герцеговина)*
Олимпия (Любляна, Словения) — Кайрат (Казахстан)
Ноа (Армения) — Будучност (Подгорица, Черногория)
Лудогорец (Болгария) — Динамо (Минск, Беларусь)
Первые матчи пройдут 8-9 июля, ответные — 15-16 июля.
Завтра, 18 июня, состоится жеребьевка 2-го квалификационного раунда.
* проигравшие в парах, которые отмечены звездочкой, отправляются не во 2-й, а сразу в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций.