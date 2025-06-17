Минское «Динамо» узнало первого соперника в Лиге чемпионов 17.06.2025, 18:50

Первый матч пройдет в Болгарии.

Во вторник в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2025/26. В нем примет участие минское «Динамо».

Команда Вадима Скрипченко сыграет с болгарским «Лудогорцем». Первый матч пройдет в Болгарии. Напомним, номинально домашние матчи чемпион Беларуси намерен проводить в Венгрии.

Ниже приведен список остальных пар стадии. Заметим, что на ней сыграют еще три белоруса: литовский «Жальгирис» из Вильнюса с Юрием Кендышем встретится с мальтийским «Хамрун Спартанс», а казахстанский «Кайрат» с Александром Мартыновичем и Валерием Громыко — со словенской «Олимпией» из Любляны.

1-й квалификационный раунд

Жальгирис (Вильнюс, Литва) — Хамрун Спартанс (Мальта)

КуПС (Финляндия) — Милсами (Молдова)

ТНС (Уэльс) — Шкендия (Северная Македония)

Иберия-1999 (Грузия) — Мальмё (Швеция)

Левадия (Эстония) — РФС (Латвия)

Дрита (Косово) — Дифферданж (Люксембург)

Викингур (Гёта, Фарерские Острова) — Линкольн Ред Импс (Гибралтар)*

Эгнатия (Албания) — Брейдаблик (Исландия)

Шелбурн (Ирландия) — Линфилд (Северная Ирландия)

ФКСБ (Румыния) — Интер (Эскальдес, Андорра)

Виртус (Аквавива, Сан-Марино) — Зриньски (Босния и Герцеговина)*

Олимпия (Любляна, Словения) — Кайрат (Казахстан)

Ноа (Армения) — Будучност (Подгорица, Черногория)

Лудогорец (Болгария) — Динамо (Минск, Беларусь)

Первые матчи пройдут 8-9 июля, ответные — 15-16 июля.

Завтра, 18 июня, состоится жеребьевка 2-го квалификационного раунда.

* проигравшие в парах, которые отмечены звездочкой, отправляются не во 2-й, а сразу в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций.

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