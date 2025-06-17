Трамп назначил совещание в Ситуационной комнате 17.06.2025, 18:53

Для обсуждения конфликта Израиля с Ираном.

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с командой Совета национальной безопасности в Ситуационной комнате Белого дома по поводу конфликта между Израилем и Ираном, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Ранее американский президент заявил, что досрочно вернется в США с саммита G7 в Канаде.

«Я должен вернуться. Вы, вероятно, видите то же, что и я, и я должен вернуться как можно скорее», — сказал накануне Трамп.

Тогда же журналист Fox News Лоуренс Джонс рассказал, что президент распорядился созвать Совет национальной безопасности. CNN писал, что президент поручил своей команде как можно скорее встретиться с иранской стороной, чтобы определить, серьезно ли Тегеран настроен на урегулирование конфликта с Израилем дипломатическим путем.

Позже Трамп заявил, что хочет добиться не просто прекращения боевых действий между Ираном и Израилем, а полного отказа Тегерана от ядерного оружия. Он допустил, что может отправить на встречу с представителями Ирана вице-президента Джей Ди Вэнса или спецпосланника Стива Уиткоффа.

«Иран должен был подписать «сделку», которую я сказал подписать. Как жаль и какая пустая трата человеческих жизней. У Ирана не может быть ядерного оружия. Я повторяю это снова и снова», — написал Трамп позднее в своей соцсети Truth Social.

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