НАТО перестанет раскрывать детали военной помощи Украине 17.06.2025, 19:10

Чтобы затруднить планирование военных операции России.

НАТО прекратит разглашение деталей поставок вооружений Украине, чтобы затруднить планирование военных операции России. Об этом The Moscow Times рассказали представители трех стран НАТО на условиях анонимности в преддверии саммита военного альянса в Гааге, который пройдет 24–26 июня.

Ранее на аналогичный шаг после избрания новым канцлером Фридриха Мерца пошла Германия. Правительство ФРГ решило не раскрывать сведения о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus, а впоследствии засекретило всю информацию, связанную с военной поддержкой.

«Сначала мы публиковали все. Потом задались вопросом: зачем? Мы даже указывали количество ракет и боеприпасов. В итоге поняли, что это помогает Путину, а не немецкому обществу», — сказал один из немецких дипломатов.

В НАТО нарастает обеспокоенность тем, что Россия пользуется информационной открытостью альянса, говорят источники The Moscow Times.

«Все, что обсуждается или говорится на пресс-конференциях, почти в реальном времени появляется в новостных лентах Telegram. Складывается впечатление, что они следят за этим даже внимательнее, чем наши собственные СМИ», — сказал представитель одной из ведущих стран альянса.

По его словам, продолжительные переговоры между министрами обороны и иностранных дел вызывали повышенный интерес у российских государственных медиа. Особенно пристально следили за встречей с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, после которой стало известно о решении НАТО выделить Украине 20 млрд евро военной помощи на 2025 год.

«Ленты ТАСС и РИА Новости были переполнены подробностями обсуждений», — сказал источник.

Другой собеседник сообщил, что российские телеканалы активно анализировали заявления министров НАТО в своих флагманских программах, интерпретируя их в выгодном для Москвы ключе.

Кремль делает ставку на то, чтобы превращать даже самые незначительные эпизоды в поводы для скандалов и конфликтов. Такая стратегия ярко проявляется в недавних дезинформационных кампаниях против оппонентов Москвы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон оказался в центре таких усилий: сначала через слухи, касающиеся его жены, а затем — в эпизоде с пощечиной перед выходом из самолета на трап.

Аналогичные тактики применялись против других европейских лидеров, поддерживающих Украину, включая снова Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Прокремлевские телеканалы, онлайн-СМИ и популярные телеграм-каналы пытались выдать лежащую перед политиками салфетку за пакетик с кокаином — с целью дискредитации западных союзников Киева.

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