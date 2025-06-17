Лукашенко панически боится атаки беспилотников 10 17.06.2025, 19:15

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В стране ужесточат наказание за дроны.

Наказание за ввоз, изготовление и использование беспилотных летательных аппаратов планируют изменить в Беларуси, пишет БелТА.

«Палата представителей» совсем скоро в первом чтении рассмотрит новый законопроект под названием «Об изменении кодексов по вопросам административной и уголовной ответственности».

В нем прописаны новые – более строгие – меры наказания за использование БПЛА на территории страны.

В частности, за незаконные ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление беспилотников может грозить до двух лет лишения свободы.

Известно, что сначала планируют штрафовать. Но если нарушения будут совершены виновным лицом в течение года после привлечения к административной ответственности, то наступает уже уголовная (по статье УК Беларуси).

Также законом вводится административная ответственность за управление незарегистрированным гражданским воздушным судном или полеты без необходимой бортовой документации.

Помимо всего прочего, подпадут под наказание случаи, когда управление дроном выполняет лицо, не имеющее на это права. Отдельно прописывается ответственность за нарушение требований по государственному учету и эксплуатации беспилотников.

Как отметили в «палате представителей», цель подготовки законопроекта – обеспечение национальной и общественной безопасности, а также безопасности полетов при использовании воздушного пространства страны для запуска гражданских беспилотных летательных аппаратов.

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