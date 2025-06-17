Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на $1,5 млрд

Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на $1,5 млрд3
- 17.06.2025, 19:20
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Также Оттава сообщила о санкциях против РФ.
Канада объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи в 2 миллиарда канадских долларов (около 1,5 млрд долл США).
Об этом во вторник, 17 июня, заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на саммите G7.
«Мы предоставляем дополнительную военную помощь: дроны, вертолеты, различные боеприпасы. В целом речь идет о более 2 млрд долларов прямой военной помощи Украине», — сказал Карни.
Кроме этого, Канада объявила о существенном расширении санкций против России. Как сообщил премьер-министр, ограничения введены в отношении ряда лиц и более 40 организаций в России и за ее пределами, которые причастны к схемам уклонения от санкций. Также под ограничения попали более 200 судов так называемого «теневого флота».
Карни анонсировал предоставление Украине 2 млрд долл. займа по кредиту, который будет покрываться процентами с замороженных российских средств.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит G7, который в 2025 году проходит в Канаде в городе Кананаскис.
Также известно, что глава украинского государства примет участие в специальном заседании лидеров стран G7 — A strong and sovereign Ukraine.
В этом году лидеры стран G7 — США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Японии и Канады — обсуждают торговлю, искусственный интеллект, энергетическую безопасность, лесные пожары и глобальные конфликты, в частности в Украине и на Ближнем Востоке.