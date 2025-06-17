Соболенко неожиданно решила сыграть в миксте
- 17.06.2025, 19:22
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Для выступления в паре белоруска выбрала экс-бойфренда Марии Шараповой и Серены Уильямс.
Организаторы US Open представили список из 14 дуэтов, которые примут участие в турнире смешанных пар.
Среди теннисистов и теннисисток есть и первая ракетка мира Арина Соболенко.
Белоруска вернется к парной игре и выступит вместе с 34-летним болгарином Григором Димитровым. Помимо успехов в теннисе, он известен тем, что на заре карьеры встречался с экс-первыми ракетками мира Марией Шараповой и Сереной Уильямс.
Соревнования в миксте пройдут в 2025 году за неделю до начала одиночного турнира – с 19 по 20 августа.
Формат матчей будет отличаться от классического: первые два сета сыграют до четырех победных геймов без правила «больше-меньше», а при счете 4:4 состоится тай-брейк.
В случае равенства по сетам решающим станет супер-тай-брейк до 10 очков.
Финальный матч турнира пройдет по более традиционным правилам: до шести геймов в первых двух сетах, а также без розыгрыша «больше-меньше».