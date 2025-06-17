закрыть
17 июня 2025, вторник, 20:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соболенко неожиданно решила сыграть в миксте

  • 17.06.2025, 19:22
  • 1,476
Соболенко неожиданно решила сыграть в миксте

Для выступления в паре белоруска выбрала экс-бойфренда Марии Шараповой и Серены Уильямс.

Организаторы US Open представили список из 14 дуэтов, которые примут участие в турнире смешанных пар.

Среди теннисистов и теннисисток есть и первая ракетка мира Арина Соболенко.

Белоруска вернется к парной игре и выступит вместе с 34-летним болгарином Григором Димитровым. Помимо успехов в теннисе, он известен тем, что на заре карьеры встречался с экс-первыми ракетками мира Марией Шараповой и Сереной Уильямс.

Соревнования в миксте пройдут в 2025 году за неделю до начала одиночного турнира – с 19 по 20 августа.

Формат матчей будет отличаться от классического: первые два сета сыграют до четырех победных геймов без правила «больше-меньше», а при счете 4:4 состоится тай-брейк.

В случае равенства по сетам решающим станет супер-тай-брейк до 10 очков.

Финальный матч турнира пройдет по более традиционным правилам: до шести геймов в первых двух сетах, а также без розыгрыша «больше-меньше».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый поворот событий
Новый поворот событий Гарри Каспаров
Генеральная битва
Генеральная битва Зеэв Ханин
Свободное слово — это мощное оружие
Свободное слово — это мощное оружие Наталья Радина
За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип