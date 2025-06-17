СМИ: В Иране ликвидирован друг Лукашенко Махмуд Ахмадинежад
- 17.06.2025, 20:36
- 3,792
Бывший правитель Ирана был убит на улице в Тегеране.
Арабские СМИ сообщают вторник, 17 июня, о том, что Израиль ликвидировал бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в Тегеране.
О ликвидации Ахмадинежада также сообщил израильский «9-й канал» ссылаясь на источники в Иране.
Согласно другой информации, бывший политик был убит в результате стрельбы на улице.
За время своего президентства Ахмадинежад часто подвергался международной критике, в частности, за свои агрессивные антисемитские высказывания.
Ахмадинежад занимал два четырехлетних срока пост президента – с 2005 по 2013 год. Его спорное переизбрание в 2009 году спровоцировало массовые протесты в стране, в ходе которых были убиты десятки и задержаны тысячи людей. Экс-президент Ирана скандально известен, в частности, тем, что ставил под сомнение Холокост, называл теракты 11 сентября фальсификацией и обещал уничтожить Израиль.
Будучи президентом Ахмадинежад приезжал в Беларусь, где встречался с Алексндром Лукашенко. Правители неоднократно заявляли о «дружбе» и обещали оказывать взаимную поддержку друг другу на международной арене.
Ахмадинежад и Лукашенко вместе также были на похоронах диктатора Венесуэлы Уго Чавеса в 2013 году.