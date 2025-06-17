Украина созывает Совбез ООН из-за ночной атаки России

Украина созывает Совбез ООН из-за ночной атаки России6
- 17.06.2025, 21:23
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Киев надеется на жесткий ответ на преступные действия России.
Украина направила запрос о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ночной атакой России 17 июня.
Об этом «Укринформу» рассказал постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.
«Только что я подписал письмо на президента Совета Безопасности ООН с просьбой как можно быстрее созвать заседание Совбеза в связи с эскалацией ракетного террора России против мирных жителей Украины», - сообщил Мельник.
Постпред Украины при ООН отметил, что только этой ночью российская массированная атака унесла жизни многих киевлян, более ста получили ранения, полностью разрушены жилые дома.
«Имеем дело не просто с военными преступлениями против гражданского населения, которые ежедневно и каждую ночь совершает московский режим. Это преступления против человечности, которые требуют не только осуждения, но и решительной реакции и практических действий со стороны международного сообщества, прежде всего Совета Безопасности ООН», - подчеркнул он.
Мельник добавил, что во вторник проведет встречу с президентом Совбеза послом Гайаны в ООН Кэролин Родригес-Биркетт, чтобы детально обсудить дальнейшие шаги в соответствии с Уставом ООН.
«Надеюсь, члены Совета Безопасности дадут жесткий ответ на преступные действия России. Время положить конец безнаказанности Кремля», - отметил он.