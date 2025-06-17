Людей на пляже в Испании спасает пудель 17.06.2025, 21:32

Ранее в команде водолазных собак служили только лабрадоры.

На пляже Лас-Линдас недалеко от Малаги появился необычный спасатель – двухлетний пудель по кличке Нило. Он стал первым представителем своей породы в местной команде водолазных собак, где ранее служили только лабрадоры, пишет CNN.

Белоснежный пудель в спасательном жилете и с кремом от солнца на носу быстро стал звездой побережья. Испанские службы спасения традиционно выбирают лабрадоров или ньюфаундлендов – породы, признанные сильными пловцами. Однако Нило сумел изменить эти представления.

Как рассказал 45-летний инструктор по дрессировке Мигель Санчес-Меренсиано, собака участвует в спасении на воде совместно с кинологом. «Я первым захожу в воду, чтобы добраться до человека, попавшего в беду, – объясняет Меренсиано. – Затем зову Нило или другую собаку, чтобы помочь вернуть тонущего человека на берег».

По его словам, пудели исторически были пригодны для водной работы. Их использовали для спасения на озерах Северной Европы, при этом густая шерсть защищала псов от холода. Название породы происходит от немецкого слова puddeln, что значит «плескаться».

Впрочем, путь Нило к профессии не был легким: «Он боялся громких звуков и толпы, поэтому тренировки пришлось выстраивать пошагово». Прогресс оказался впечатляющим – из вертикального, неуверенного плавания собака перешла к горизонтальным гребкам, «используя хвост как руль», – отметил дрессировщик.

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