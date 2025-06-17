«Водитель ломал кресла, а пассажиры задыхались от жары» 17.06.2025, 22:01

Белорус пожаловался на странный опыт поездки на маршрутке.

Гродненец Максим поделился печальным опытом поездки на маршрутке из Минска. Говорит, что не стал бы поднимать вопрос, но оказалось, что он еще и «попал» на деньги. Из-за странного перевозчика бухгалтерия отказалась возмещать ему расходы на билет, пишет NewGrodno.by.

«В следующий раз, наверное, буду лучше планировать или обращать внимание на отзывы. А тут выбрал самый быстрый вариант — маршрутку. Спешил, поэтому перешел по попавшейся ссылке в поисковике и забронировал поездку. Только потом заметил, что перевозчик — какое-то частное предприятие, а не привычные на этом маршруте крупные и солидные фирмы. Значения этому сразу не придал», — рассказывает мужчина.

Все происходило 6 июня. Рейс на 15.30. Максим отмечает, что поездка сразу стартовала с не очень приятных впечатлений.

Во-первых, насторожило, что маршрутка отправлялась с площадки, которая используется только для высадки пассажиров. Как только маршрутка подъехала, водитель скомандовал отъезжающим пассажирам заходить внутрь, но из микроавтобуса еще не успели выйти те, кто приехал в столицу. Кто-то грузил багаж, кто-то доставал свой: все это создавало суету и нервозность.

Во-вторых, на рейс поставили довольно «уставший» автомобиль. И комфортными условия внутри назвать сложно.

«Тот день был достаточно жарким. Всю дорогу пассажиры обливались потом, но водитель в ответ на претензии просто грубил, мол, задавайте вопросы владельцу буса. Он экономит на технике, поэтому кондиционера нет, а из опций по охлаждению — только окна и люк», — вспоминает Максим.

Одной из пассажирок от жары стало плохо. Таблетки ей, рассказывает мужчина, давали попутчики. Водитель помочь не смог. Ведь срок действия аптечки в маршрутке закончился еще в 2018 году.

Дальше больше. Оказалось, что в маршрутке были и другие неисправности. Например, на остановке в Щучине оказалось, что заклинило двери багажного отсека. Минут 10 водитель пытался их открыть, но успеха так и не добился.

«Решение нашлось. Последний ряд сидений в бусе — сплошной. Чтобы бы проход к багажу, водитель попросту выломал центральное кресло. Логично, конечно, но пассажиры были в шоке. Кстати, дальше мы так и поехали без сиденья. Водитель тоже злился, говорил, что это не машина, а металлолом. Понятно, что после таких слов было страшновато продолжать поездку», — говорит Максим.

Он обращает внимание на то, что задняя дверь — один из путей для эвакуации при аварии. А в этой маршрутке она заклинила. Что могло бы быть в случае ЧП на дороге? Вопрос риторический.

Тем более на этом приключения не закончились. Вскоре маршрутку для проверки остановили сотрудники Оператора пассажирских перевозок. Выяснилось, что у водителя вообще не было при себе необходимых документов.

«Претензий к проверяющим нет. Они все делали по закону. Но маршрутка в пути задержалась еще на полчаса. А внутри, я напомню, было очень и очень жарко», — продолжает мужчина.

В Гродно рейс прибыл с серьезным опозданием. Вся поездка заняла почти 5 часов, хотя на деле маршрутка должна была пройти этот путь за 3 часа и 30−40 минут.

«Но последней каплей стало то, что в бухгалтерии мне отказались возмещать стоимость поездки. Водитель маршрутки выдал мне не подходящий для этого билет», — признается Максим.

«Я уточнил у знакомых юристов, это нерегулярный рейс, перевозчик из простой жажды наживы нарушил закон. А пострадали из-за этого пассажиры: люди мучились от жары, задержались в пути, а некоторые еще и на деньги „попали“», — продолжает мужчина.

Для него ситуация стала уроком. Впредь, признается мужчина, к выбору транспорта, перевозчика и даже сервиса по покупке билетов будет относиться куда внимательнее.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com