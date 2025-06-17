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«Водитель ломал кресла, а пассажиры задыхались от жары»

  • 17.06.2025, 22:01
«Водитель ломал кресла, а пассажиры задыхались от жары»

Белорус пожаловался на странный опыт поездки на маршрутке.

Гродненец Максим поделился печальным опытом поездки на маршрутке из Минска. Говорит, что не стал бы поднимать вопрос, но оказалось, что он еще и «попал» на деньги. Из-за странного перевозчика бухгалтерия отказалась возмещать ему расходы на билет, пишет NewGrodno.by.

«В следующий раз, наверное, буду лучше планировать или обращать внимание на отзывы. А тут выбрал самый быстрый вариант — маршрутку. Спешил, поэтому перешел по попавшейся ссылке в поисковике и забронировал поездку. Только потом заметил, что перевозчик — какое-то частное предприятие, а не привычные на этом маршруте крупные и солидные фирмы. Значения этому сразу не придал», — рассказывает мужчина.

Все происходило 6 июня. Рейс на 15.30. Максим отмечает, что поездка сразу стартовала с не очень приятных впечатлений.

Во-первых, насторожило, что маршрутка отправлялась с площадки, которая используется только для высадки пассажиров. Как только маршрутка подъехала, водитель скомандовал отъезжающим пассажирам заходить внутрь, но из микроавтобуса еще не успели выйти те, кто приехал в столицу. Кто-то грузил багаж, кто-то доставал свой: все это создавало суету и нервозность.

Во-вторых, на рейс поставили довольно «уставший» автомобиль. И комфортными условия внутри назвать сложно.

«Тот день был достаточно жарким. Всю дорогу пассажиры обливались потом, но водитель в ответ на претензии просто грубил, мол, задавайте вопросы владельцу буса. Он экономит на технике, поэтому кондиционера нет, а из опций по охлаждению — только окна и люк», — вспоминает Максим.

Одной из пассажирок от жары стало плохо. Таблетки ей, рассказывает мужчина, давали попутчики. Водитель помочь не смог. Ведь срок действия аптечки в маршрутке закончился еще в 2018 году.

Дальше больше. Оказалось, что в маршрутке были и другие неисправности. Например, на остановке в Щучине оказалось, что заклинило двери багажного отсека. Минут 10 водитель пытался их открыть, но успеха так и не добился.

«Решение нашлось. Последний ряд сидений в бусе — сплошной. Чтобы бы проход к багажу, водитель попросту выломал центральное кресло. Логично, конечно, но пассажиры были в шоке. Кстати, дальше мы так и поехали без сиденья. Водитель тоже злился, говорил, что это не машина, а металлолом. Понятно, что после таких слов было страшновато продолжать поездку», — говорит Максим.

Он обращает внимание на то, что задняя дверь — один из путей для эвакуации при аварии. А в этой маршрутке она заклинила. Что могло бы быть в случае ЧП на дороге? Вопрос риторический.

Тем более на этом приключения не закончились. Вскоре маршрутку для проверки остановили сотрудники Оператора пассажирских перевозок. Выяснилось, что у водителя вообще не было при себе необходимых документов.

«Претензий к проверяющим нет. Они все делали по закону. Но маршрутка в пути задержалась еще на полчаса. А внутри, я напомню, было очень и очень жарко», — продолжает мужчина.

В Гродно рейс прибыл с серьезным опозданием. Вся поездка заняла почти 5 часов, хотя на деле маршрутка должна была пройти этот путь за 3 часа и 30−40 минут.

«Но последней каплей стало то, что в бухгалтерии мне отказались возмещать стоимость поездки. Водитель маршрутки выдал мне не подходящий для этого билет», — признается Максим.

«Я уточнил у знакомых юристов, это нерегулярный рейс, перевозчик из простой жажды наживы нарушил закон. А пострадали из-за этого пассажиры: люди мучились от жары, задержались в пути, а некоторые еще и на деньги „попали“», — продолжает мужчина.

Для него ситуация стала уроком. Впредь, признается мужчина, к выбору транспорта, перевозчика и даже сервиса по покупке билетов будет относиться куда внимательнее.

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