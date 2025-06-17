США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток
- 17.06.2025, 22:04
Речь идет о переброске F-16, F-22 и F-35.
США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток и продлевают сроки дислокации других боевых самолетов из-за обмена ударами между Израилем и Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.
По информации одного из источников агентства, речь идет о переброске истребителей F-16, F-22 и F-35. Два других источника подтвердили оборонительный характер развертывания истребителей, используемых для перехвата дронов и снарядов.
Накануне Reuters сообщило о переброске большого количества самолетов-заправщиков в Европу, а также о направлении американского авианосца на Ближний Восток.
Министр обороны США Пит Хегсет охарактеризовал это развертывание как оборонительное, заявив, что Вашингтон стремится защитить свои силы в регионе от потенциального ответного удара со стороны Ирана и поддерживаемых им сил.
«Защита американских сил является нашим главным приоритетом, и развертывания этих сил призваны усилить нашу оборонительную позицию в регионе», — написал Хегсет в социальной сети X.
США уже имеют значительные силы на Ближнем Востоке, включая почти 40 тыс. военнослужащих, а также истребители, военные корабли и системы ПВО, способные обнаруживать и сбивать вражеские ракеты, отмечает Reuters.