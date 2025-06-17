Три белорусских клуба узнали первых соперников в Лиге конференций 17.06.2025, 22:16

В первом раунде квалификации выступят «Торпедо-БелАЗ», «Неман» и брестское «Динамо».

В первом раунде квалификации Лиги конференций «Торпедо-БелАЗ» встретится с «Работнички» из Македонии, брестское «Динамо» сыграет против «Сутьеска» из Черногории, а гродненский «Неман» против армянского «Урарту».

Первые матчи состоятся 10 июля, ответные — 17 июля 2025 года. В отборочных раундах и раунде плей-офф соперники играют на вылет, проводя друг с другом по два матча.

Беларусь находится под баном УЕФА из-за статуса соагрессора в войне против Украины, поэтому домашние игры белорусских клубов будут проходить на нейтральных полях.

Предварительно — это будут стадионы в Венгрии.

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