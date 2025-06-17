Три белорусских клуба узнали первых соперников в Лиге конференций
- 17.06.2025, 22:16
В первом раунде квалификации выступят «Торпедо-БелАЗ», «Неман» и брестское «Динамо».
В первом раунде квалификации Лиги конференций «Торпедо-БелАЗ» встретится с «Работнички» из Македонии, брестское «Динамо» сыграет против «Сутьеска» из Черногории, а гродненский «Неман» против армянского «Урарту».
Первые матчи состоятся 10 июля, ответные — 17 июля 2025 года. В отборочных раундах и раунде плей-офф соперники играют на вылет, проводя друг с другом по два матча.
Беларусь находится под баном УЕФА из-за статуса соагрессора в войне против Украины, поэтому домашние игры белорусских клубов будут проходить на нейтральных полях.
Предварительно — это будут стадионы в Венгрии.