Мобильные операторы вводят очередные изменения 1 17.06.2025, 22:38

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Один из них поднял тарифы, но держит их в «секрете».

У мобильных операторов появились очередные изменения. К примеру, у компании МТС появился новый пакет интернета в роуминге, а life:) предлагает три месяца бесплатно пользоваться безлимитным интернетом и звонками во все сети. А оператор А1 поднял тарифы на некоторые услуги, но держит это «в секрете».

Оператор МТС запустил новый пакет услуг с 1 Гб интернет-трафика в роуминге. «Он поможет абонентам оставаться онлайн во время путешествий в ОАЭ, Катар и еще более 65 популярных у белорусов направлений, — уточняют в компании. — Пакет услуг „1 Гб за границей+“ предоставляется на семь дней и работает в сетях крупных международных операторов, в том числе при подключенном VPN. После израсходования включенного трафика действует спеццена до окончания срока действия услуги — 0,15 рубля за каждый последующий мегабайт».

Абоненты МТС могут подключить пакет за 40 рублей в приложении «Мой МТС» или с помощью команды *973#.

Мобильный оператор life:) запустил акцию для тарифа «Бесконечный Pro», который предусматривает безлимит интернета и звонков во все сети. «Услуга обойдется в 0 рублей первые три месяца, следующие шесть — 18,9 рубля в месяц, — сообщает компания. Стандартная абонплата — 30,9 рубля.

Компания А1 объявила, что с 17 июня внесла изменения в некоторые публичные документы. «Изменения связаны с актуализацией информации относительно архивных тарифных планов компании», — уточняет оператор. В контакт-центре А1 журналисту «Зеркала» как клиенту так ответили на вопрос, что конкретно изменилось: «Ссылки на все документы прикреплены (на сайте компании. — Прим. ред.), вы можете ознакомиться с ними».

На уточняющий вопрос, повышала ли компания А1 тарифы на какие-либо услуги для физлиц в июне (или, возможно, собирается это сделать в июле), в контакт-центре заявили: «Да, некоторые тарифы были изменены. Общая информация размещена на сайте. Если интересует информация по конкретному договору, уточните данные, пожалуйста».

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