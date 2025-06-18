Выпускник борисовской гимназии набрал 400 баллов на ЦТ
- 18.06.2025, 1:06
Это максимум.
Выпускник гимназии №1 города Борисова Матвей Клюня показал отличный результат во время вступительной кампании — набрал максимальные 400 баллов из 400 возможных. Он получил по 100 баллов на централизованном тестировании по математике, русскому языку и физике, а также имел средний балл аттестата — 10, пишет районная газета «Единство».
Матвей признался, что сам не ожидал такого результата, хотя и был уверен в своей подготовке. Он отметил, что главное — не допустить технических ошибок при заполнении бланков, поскольку сами задания были для него простые.
Своим ровесникам он советует заранее определиться с предметами для сдачи — еще в 9—10 классах, чтобы иметь время на качественную подготовку и не торопиться в последний момент. Он также не рекомендует принимать успокаивающие перед экзаменами: по его мнению, легкий стресс даже помогает работать мозгу.
Отдельно Матвей выразил благодарность своим учителям по тем предметам, по которым сдавал ЦТ.
О том, куда теперь будет поступать, парень то ли не стал говорить, то ли у него не спрашивали.