Выпускник борисовской гимназии набрал 400 баллов на ЦТ 18.06.2025, 1:06

Это максимум.

Выпускник гимназии №1 города Борисова Матвей Клюня показал отличный результат во время вступительной кампании — набрал максимальные 400 баллов из 400 возможных. Он получил по 100 баллов на централизованном тестировании по математике, русскому языку и физике, а также имел средний балл аттестата — 10, пишет районная газета «Единство».

Матвей признался, что сам не ожидал такого результата, хотя и был уверен в своей подготовке. Он отметил, что главное — не допустить технических ошибок при заполнении бланков, поскольку сами задания были для него простые.

Своим ровесникам он советует заранее определиться с предметами для сдачи — еще в 9—10 классах, чтобы иметь время на качественную подготовку и не торопиться в последний момент. Он также не рекомендует принимать успокаивающие перед экзаменами: по его мнению, легкий стресс даже помогает работать мозгу.

Отдельно Матвей выразил благодарность своим учителям по тем предметам, по которым сдавал ЦТ.

О том, куда теперь будет поступать, парень то ли не стал говорить, то ли у него не спрашивали.

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