Российские оккупанты пытались высадиться на островах Херсонщины
- 18.06.2025, 3:28
Украинские защитники сорвали попытку.
Бойцы 2-го батальона 40-й отдельной бригады береговой обороны вовремя обнаружили врага и уничтожили его.
Российские захватчики предприняли очередную попытку высадки на островах Херсонщины, надеясь «проскочить» на лодке незамеченными. Украинские защитники открыли огонь по оккупантам, сорвав их планы. Попытка прорыва завершилась провалом: противник понес потери, передает Цензор.НЕТ.