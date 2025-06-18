Российские оккупанты пытались высадиться на островах Херсонщины 18.06.2025, 3:28

Украинские защитники сорвали попытку.

Бойцы 2-го батальона 40-й отдельной бригады береговой обороны вовремя обнаружили врага и уничтожили его.

Российские захватчики предприняли очередную попытку высадки на островах Херсонщины, надеясь «проскочить» на лодке незамеченными. Украинские защитники открыли огонь по оккупантам, сорвав их планы. Попытка прорыва завершилась провалом: противник понес потери, передает Цензор.НЕТ.

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