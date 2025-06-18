Еврокомиссия предлагает включить Украину в зону роуминга ЕС с 2026 года 18.06.2025, 4:51

Официально.

Европейская комиссия во вторник, 17 июня, официально предложила интегрировать Украину в зону роуминга ЕС начиная с 1 января 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

«Мы хотим, чтобы граждане Украины оставались на связи со своими близкими по всему ЕС, а также в своей родной стране. Вот почему мы предлагаем Украине присоединиться к нашей роуминговой семье. Мы еще раз подтверждаем нашу неизменную приверженность поддержке Украины и ее граждан», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Роуминг – это первая сфера, в которой ЕС распространит на Украину режим внутреннего рынка.

На практике это означает, что украинцы в ЕС и европейцы в Украине не будут платить никаких дополнительных сборов за роуминг. Использование всех мобильных услуг, включая звонки, SMS-сообщения и данные, будет оплачиваться по внутренним тарифам.

Соглашение также гарантирует потребителям такое же качество и скорость мобильной сети, как дома, а также бесплатный доступ к экстренным службам.

Кроме того, действующее соглашение между операторами связи ЕС и Украины будет продлено до 31 декабря 2025 года (сейчас оно действует до июля). Это позволит европейцам и украинцам продолжать пользоваться преимуществами общей зоны роуминга, пока Украина фактически не присоединится к зоне роуминга ЕС.

Комиссия направила принятое сегодня предложение Совету ЕС. В случае его принятия Украина официально присоединится к зоне ЕС Roam like at Home («Роуминг как дома», RLAH) с 1 января 2026 года.

Это даст достаточно времени для технической подготовки со стороны операторов, как в Украине, так и в ЕС.

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