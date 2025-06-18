Сырьевые доходы российской экономики пробили «дно» с начала войны 18.06.2025, 5:34

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Экспортные доходы российской экономики от продажи за рубеж углеводородов в мае 2025 года упали до минимума с начала вторжения в Украину, подсчитали в ежемесячном отчете эксперты CREA (Центра исследования энергетики и чистого воздуха).

По их данным, в прошлом месяце вывоз за границу нефти, газа, нефтепродуктов и угля приносил в страну 565 млн евро ежедневно. По сравнению с маем-2024 приток сырьевой валюты сократился на 19%, а если сравнивать с первыми месяцами войны — практически вдвое, следует из подсчетов CREA.

Доходы от морского экспорта нефти просели на 8% по сравнению с апрелем и на 22% год к году — до 176 млн евро в день, что стало самым низким уровнем с января-2024. Хотя физически объемы экспорта выросли на 4% в месячном выражении, по доходам нефтяных компаний ударило падение цен: российский сорт Urals стоил в среднем $57,3 за баррель против почти $70 в начале года.

Доходы от прокачки нефти на экспорт по трубопроводам упали на 8%, до 59 млн евро в день. Газовая выручка сократилась на 7% по сравнению с апрелем — до 101 млн евро ежедневно. Из этой суммы 51 млн евро принес трубопроводный экспорт, а оставшиеся 40 млн — продажи СПГ.

Доходы от продажи нефтепродуктов, по подсчетам CREA не изменились (101 млн евро в день). При этом резко подскочил экспорт угля: он приносил 74 млн евро в день — на 18% больше, чем в апреле.

Крупнейшим покупателем ископаемого топлива у России остался Китай, пишет CREA: он закупил углеводородов на 5,7 млрд евро за месяц, из которых больше половины пришлось на сырую нефть.

Поставки в Индию принесли 4,2 млрд евро. На третьем месте среди «клиентов» России осталась Турция: она закупила углеводородов на 1,8 млрд евро, главным образом нефтепродукты (на 1,1 млрд евро).

Страны Евросоюза закупили российского топлива в мае на 1 млрд евро. Из этой суммы 70% пришлось на экспорт газа, а остаток — на нефть, которую по трубопроводу «Дружба» продолжают закупать Венгрия и Словакия.

Возможное ужесточение западных санкций со снижением ценового потолка для российской нефти с $60 до $45 за баррель лишит Россию еще примерно 27% сырьевой выручки, или около 2,7 млрд евро в месяц, оценивает CREA.

Сейчас почти 40% нефти из РФ транспортируют западные танкеры, указывают эксперты центра: они вернулись к перевозкам, поскольку Urals продается ниже «потолка», но будут вынуждены отказаться от этой практики, если санкции станут жестче.

Инициатива ЕС о снижении ценового потолка потенциально может оказаться более эффективной, чем предыдущие меры, сказала The Moscow Times Татьяна Митрова, научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета (в прошлом — директор Центра энергетики Московской школы управления «Сколково»).

Такой низкий уровень «заметно ужесточает условия для российских экспортеров и может привести к новому расширению дисконта к Brent до $20, особенно если нефтетрейдеры и судовладельцы начнут массово отказываться от российских поставок, опасаясь вторичных санкций и проблем с международным страхованием», полагает она.

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